A Bolzano il comandante generale della Finanza Generale di Corpo d’Armata Giuseppe Zafarana

giovedì, 16 febbraio 2023

Bolzano – Il comandante generale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Giuseppe Zafarana, ha fatto visita al Comando Provinciale di Bolzano. Durante la visita, che fa seguito a quella svolta ieri alla sede di Trento, la massima autorità del Corpo, accompagnata dal comandante Interregionale dell’Italia Nord Orientale, Generale di Corpo d’Armata Carmine Lopez e dal comandante tegionale Trentino Alto Adige, Generale di Brigata Guido Zelano è stata accolta presso la caserma “Ortles”, dal comandante provinciale di Bolzano, Generale di Brigata Gabriele Procucci.

Dopo gli onori militari, il Comandante Generale ha salutato una rappresentanza di personale in servizio presso i Reparti della provincia altoatesina, unitamente ad alcuni membri dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia delle Sezioni di Bolzano, Merano, Brunico, Vipiteno e Silandro. In tale occasione, ha manifestato gratitudine per la dedizione profusa dal personale delle Fiamme Gialle operante in Alto Adige a tutela della legalità e della sicurezza economico-finanziaria in tutti i segmenti della missione istituzionale.

Nel corso dell’evento, l’Alto Ufficiale si è intrattenuto con le pattuglie impegnate in alcune recenti indagini ed operazioni di servizio che hanno visto i Finanzieri della provincia di Bolzano raggiungere significativi risultati, con proiezioni anche al di fuori del territorio provinciale e nazionale.

Successivamente, nell’ambito del briefing istituzionale, il Generale di Brigata Gabriele Procucci ha illustrato la situazione socio – economica del territorio e i più significativi aspetti relativi alla gestione del personale e della logistica, nonché le principali attività operative svolte dai Reparti delle Fiamme Gialle in ambito provinciale. Il Comandante Generale ha, infine, incontrato e salutato le massime autorità provinciali, tra cui il Commissario del Governo Vito Cusumano, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano Giancarlo Bramante, il vescovo delle diocesi di Bolzano e Bressanone, monsignor Ivo Muser e i vertici provinciali delle forze dell’ordine.