410mila euro da Regione Lombardia a Polizia locale, le realtà interessate nel Bresciano e Valtellina

domenica, 26 novembre 2023

Sondrio – Ammontano a 410.000 euro le risorse che Regione Lombardia ha destinato alle Polizie locali per l’iniziativa denominata ‘Dicembre in sicurezza’. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta su proposta dell’assessore alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa.

I fondi sono finalizzati a sostenere i Comuni, finanziando gli straordinari della Polizia locale per servizi aggiuntivi svolti di sera e nelle ore notturne nel mese di dicembre.

“L’obiettivo – ha detto l’assessore Romano La Russa – è quello di diminuire gli incidenti stradali, anche attraverso maggiori controlli nelle nostre strade. L’iniziativa approvata dalla Giunta regionale va proprio in questa direzione. Il nostro orizzonte è l’Agenda 2030 dell’ONU: dimezzare i decessi e gli infortuni entro il 2030 per poi arrivare nel 2050 a zero morti sulle strade”.

“Si tratta di fondi aggiuntivi rispetto a quanto destiniamo già alle Polizie locali. In tanti parlano di sicurezza, noi stanziamo risorse. Dicembre è un periodo molto particolare, è necessario e indispensabile aumentare i controlli. E, non sempre, gli Enti locali, hanno le somme necessarie per pagare i servizi straordinari ai propri dipendenti. Regione interviene costantemente. Durante questi anni abbiamo rinnovato la strumentazione delle Polizie locali: droni, sniffer, auto, moto, dash cam e quanto la tecnologia offre per rendere il lavoro ai nostri agenti sempre più utile ai cittadini”, conclude La Russa.

I COMUNI DESTINATARI, CAPOFILA E COLLEGATI – Gli Enti locali, destinatari dei fondi, impegnati nei servizi alla cittadinanza e nelle attività di controllo sono i seguenti: Agrate Brianza, Arcisate (Besano, Viggiù, Clivio, Laveno Ponte Tresa), Bagnolo Mella (Azzano Mella, Capriano Del Colle, San Zeno Naviglio), Besozzo, Bollate (Senago), Borgosatollo (Castenedolo, Montirone), Broni (Casanova Lonati, Cigognola, Portalbera), Busto Arsizio, Caronno Pertusella (Cesate), Cassina De’ Pecchi (Bussero, Carugate, Pessano con Bornago) Chiavenna (Mese, Piuro, San Giacomo Filippo), Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Comunità’ Montana della Valle Sabbia (Agnosine, Anfo, Barghe, Bione, Capovalle, Gavardo, Idro, Lavenone, Mura, Provaglio Val Sabbia, Pertica Alta, Pertica Bassa, Preseglie, Roè Volciano, Sabbio Chiese, Treviso Bresciano, Vestone, Villanuova Sul Clisi), Cormano (Bresso, Cusano Milanino e Novate Milanese), Corsico (Buccinasco, Casorate Primo, Motta Visconti, Vernate), Crema, Cremona, Curtatone (Borgo Virgilio, Bagnolo San Vito, Rodigo, Ceresara), Desio (Muggiò), Gallarate, Garbagnate Milanese, Giussano, Godiasco (Rivanazzano Terme), Goito (Marmirolo, Unione Colli Mantovani, Unione Castelli Morenici), Gravedona Ed Uniti (Dongo), Induno Olona (Bisuschio), Iseo (Provaglio D’iseo, Capriolo, Paratico), Legnano (Parabiago, Nerviano/Pogliano, Canegrate, San Giorgio Su Legnano, San Vittore Olona), Leno (Pavone Mella, Pralboino, Seniga, Milzano, San Gervasio B., Cigole), Limbiate (Meda, Seregno, Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Cogliate, Seveso ,Parco Groane), Lodi, Lomazzo (Locate Varesino), Magenta, (Abbiategrasso, Albairate, Arluno, Pregnana, Ossona, Santo Stefano, Vanzago), Mantova, Marchirolo (Montegrino, Valtravaglia, Cugliate Fabiasco, Valganna), Mazzano (Nuvolera, Nuvolento), Milano, Paderno Dugnano, Palazzolo sull’Oglio (Erbusco), Pavia , Peschiera Borromeo (Mediglia), Pieve Emanuele (Siziano), Provincia di Brescia, Rezzato, Rovato, San Donato Milanese, (Opera, Locate, Carpiano), San Giorgio Bigarello (Porto Mantovano), San Giuliano Milanese, Saronno (Uboldo, Origgio), Scanzorosciate, Sesto Calende, Sesto San Giovanni, Sondrio (Ponte in Valtellina, Montagna in Valtellina, Chiuro, Unione Valmalenco, Torre di San Maria, Spriana), Sovere (Endine Gaiano, Pianico, Costa Volpino, Pisogne, Casazza, Spinone al Lago), Unione Comuni della Valtenesi, Usmate Velate, Vigevano, Voghera.