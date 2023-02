27° Wintersporttag, sei studenti della Fondazione Mach sul podio in Tirolo

venerdì, 10 febbraio 2023

San Michele all’Adige – Wintersporttag, il campionato studentesco degli sport invernali dell’Euregio che coinvolge da circa trent’anni le scuole agrarie del Trentino, Alto Adige e Tirolo, si è svolto quest’anno a Sankt Johann in Tirolo.

Alla manifestazione, organizzata dalla scuola agraria LLA Weitau, hanno partecipato 14 studenti della Fondazione Edmund Mach. Sei di loro si sono classificati nelle prime tre posizioni nelle specialità sci fondo, snowboard e sci alpino, mentre nella graduatoria dei gruppi la FEM ha conquistato il terzo posto in classifica tra le dieci scuole in gara.

L’iniziativa rientra nel programma delle attività di collaborazione della rete delle scuole agrarie professionali dell’Euregio. Nel corso degli anni si sono instaurati contatti molto proficui tra le 12 scuole professionali agrarie dell’Euregio. Ogni anno si tiene a rotazione, presso la sede degli istituti aderenti, la conferenza dei Direttori che favorisce e promuove la ricerca di nuovi progetti di collaborazione. Quest’anno si terrà alla FEM il 18 e 19 aprile.

Il legame, in particolare, tra FEM e la scuola agraria di Rotholz (Austria) affonda le radici negli atti della Dieta Regionale Tirolese che, per far rinascere l’agricoltura del Tirolo, fondò le due scuole rispettivamente nel 1874 a San Michele e nel 1879 a Rotholz. Quest’anno ricorrono i 40 anni di collaborazione tra i due istituti; risale infatti al 1983 la stipula di un protocollo d’intesa che ha rafforzato i rapporti, prevedendo un incontro annuale, tuttora in essere, tra gli alunni di entrambi i centri di formazione.