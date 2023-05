14a Walking Valtellina, Tirano ospita la Coppa del Mondo di Nordic Walking agonistico: il programma

domenica, 28 maggio 2023

Tirano – Presentata la Coppa del Mondo di Nordic Walking agonistico in Valtellina. La conferenza è stata aperta dal sindaco Franco Spada che ha sottolineato l’importanza dello sport sia livello sociale che per la prevenzione della salute: “Questa manifestazione ha un’importanza fondamentale per la promozione del territorio, ma soprattutto, apporta dei cambiamenti di tipo culturale rispetto ai temi della transizione ecologica poiché stimola la comunità ad avere una mentalità più sostenibile. Attività sportive come il Nordic Walking avvicinano le persone al contatto con la natura sensibilizzando i partecipanti ai temi ambientali e al tempo stesso le associazioni sportive, come la Nordic Walking Valtellina, favoriscono la relazione tra persone che condividono gli stessi ideali”.

Il direttore del Consorzio Turistico della Media Valtellina, Gigi Negri ha evidenziato l’importanza che questo tipo di manifestazione ha per il turismo e la visibilità del territorio: “In questi tre giorni di eventi i turisti e gli atleti provenienti dalle diverse parti d’Italia e d’Europa avranno la possibilità di conoscere i nostri prodotti enogastronomici di eccellenza, grazie a diverse degustazioni, potranno conoscere un territorio peculiare come i terrazzamenti e scoprire la viticoltura eroica e tutto ciò sarà possibile grazie all’aiuto dei volontari, degli organizzatori e dell’amministrazione”.

Il presidente dell’associazione Nordic Walking Valtellina, Mario Chiapparini ha aggiunto: “Quest’edizione vedrà, oltre alla storica camminata non competitiva, quattro gare mondiali con la partecipazione in veste di testimonial, del finlandese Marko Kantaneva, ideatore del Nordic Walking attività praticata in Finlandia sin dagli anni ‘20 del secolo scorso dagli atleti fondisti come forma di allenamento estivo. La manifestazione ha sempre avuto lo scopo di promuovere il nostro territorio e quest’anno più che mai, avremo 170 atleti provenienti da 10 nazioni e saremo la prima tappa del mondiale che toccherà la Polonia, la Slovakia, il Kazakistan e infine il Marocco”.

Hanno fatto eco alle parole del presidente Chiapparini, la vicepresidente Lucy Renion e Luigi Bonisolo, consigliere dell’associazione, sottolineando le novità che sono state apportate in questa edizione e spiegando come si svolgeranno i giorni della manifestazione.

In conclusione, la vice-sindaca Sonia Bombardieri ha dichiarato: “Questa edizione è una bella soddisfazione perché dimostra che in questi anni la manifestazione ha saputo crescere, arrivando a portare a Tirano un evento di caratura mondiale e questo grazie all’associazione Nordic Walking Valtellina che è sempre attiva, con nuove iniziative di grande valore sportivo e turistico perché questa specialità, oltre ad essere uno sport, permette di fare escursionismo a 360 gradi. Un ringraziamento quindi ai promotori e a tutte le associazioni del territorio indispensabili alla comunità”.

Anche l’assessore allo Sport del Comune di Tirano Stefano Portovenero esprime apprezzamento per l’attività del Nordic Walking Valtellina che “Si è ormai affermata sul nostro territorio, con tante iniziative organizzate ogni anno e adatte a tutte le età, dalla promozione della disciplina nelle scuole alle varie proposte motorie per i più anziani. Siamo quindi molto felici di ospitare una competizione di livello mondiale che valorizzerà al meglio Tirano, il suo centro sportivo con la nuova pista di atletica e i vari percorsi ciclopedonali esistenti“.

PROGRAMMA EVENTI

Al via quindi venerdì 9 giugno alle ore 18 la cerimonia di apertura con la sfilata delle bandiere, il giuramento dei giudici di gara a cui seguirà, dalle 19.30, l’esibizione della scuola Balletto di Tirano e in chiusura un dj set aperto a tutti in piazza Cavour dove sarà allestito il Walking Village che offrirà la gastronomia valtellinese, con i prodotti tipici del territorio preparati da Master Sciatt, accompagnati dal vino nebbiolo di Valtellina Triacca e dalla birra artigianale prodotta da Beer Tellina, Associazione Birrifici Valtellinesi. Sarà possibile anche noleggiare bici elettriche e non, messe a disposizione da Rebel Bike e anche provare i bastoncini da Nordic Walking presso lo stand Gabel.

Sabato 10 giugno si svolgeranno le prime gare valide per il mondiale ONWF presso l’area del Parco dei Gelsi a partire dalle ore 9 con la partenza World Cup percorso di 21 Km, a seguire alle 9.10 la partenza World Cup percorso 10 km e infine alle 13 la partenza World Cup percorso 5 km.

Alle ore 16 prevista la cerimonia di premiazione al Walking Village in Piazza Cavour, mentre alle ore 20.30 ci sarà la cena e il concerto dei Ridillo con Ronnie Jones.

Domenica 11 giugno ci sarà la Walking Valtellina, la camminata non competitiva con o senza bastoncini, aperta a tutti con due percorsi: il primo Relax di 6 km, in cui si verrà accompagnati da una guida che attraverserà le vie di Tirano alla scoperta di scorci storici e artistici, il secondo Panorama di 10 km con dislivello di 250 m che partirà dalla Tenuta La Gatta di Bianzone e arriverà a Tirano, attraversando la via dei terrazzamenti da cui si potranno apprezzare panorami sulla vallata e scoprire la storia della viticoltura eroica, patrimonio della Valtellina.

Una nota a parte, merita il programma musicale del sabato, organizzato dal Comune di Tirano in collaborazione con il Consorzio turistico Media Valtellina. Ospite sarà il gruppo funk/soul dei Ridillo già apprezzato in più occasioni dai tiranesi che si esibirà al fianco di un mito della musica, ovvero il cantante americano Ronnie Jones, star della musica blues e soul, cantante e musicista che ha raggiunto la popolarità in tutta Europa. Per maggiori dettagli www.walkingvaltellina.org