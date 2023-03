 I vantaggi di possedere un veicolo elettrico

martedì, 14 marzo 2023

La mobilità elettrica rappresenta il punto d’arrivo del trasporto pubblico e ancor più di quello privato e benché le resistenze verso questo indirizzo non manchino, giunti a questo punto, nessuno sognerebbe di mettere in discussione l’inderogabilità di questo percorso.

Tanto il legislatore, nello specifico l’Unione Europea, quanto le amministrazioni spingono nella direzione di una mobilità elettrica che si lasci alle spalle qualsiasi forma di propulsione termica e chi decide di uniformarsi a questo indirizzo già da ora può beneficiare di molti vantaggi, vediamo quali.

Avendo appena menzionato la propulsione, comparando il motore elettrico con quello termico è possibile notare come il primo sia costitutivamente più semplice e soprattutto più performante. Il motore elettrico ha un efficienza pari all’80-90% dell’energia resa disponibile contro il 40% del diesel e appena il 30% del propulsore a benzina. Inoltre, la propulsione elettrica è in grado raggiungere la coppia massima in un intervallo di tempo assai più breve rispetto agli altri.

Un altro aspetto da non trascurare e rappresentato dagli incentivi che da tempo molti stati europei rendono disponibili per la mobilità elettrica. Nel caso dell’Italia per il 2023, sono stati resi fruibili dei bonus suddivisi in 3 differenti classi che tengono conto delle emissioni di CO 2 . Per l’elettrico il bonus è di € 5.000,00 se l’acquisto è accompagnato dalla rottamazione di un vecchio modello con motorizzazione inferiore a Euro 5, diversamente il bonus è pari a € 3.000,00. Sono previsti incentivi anche per il posizionamento di colonnine di ricarica in spazi privati.

Nella direzione di una maggiore diffusione della mobilità elettrica si muove da tempo anche l’Amministrazione. Le auto elettriche non pagano il bollo per i primi 5 anni a partire dalla data di immatricolazione. Dal sesto anno pagheranno comunque non più di un quarto rispetto a un’equivalente a benzina. Le vetture alimentate elettricamente, inoltre, non pagano il parcheggio sulle strisce blu in molti comuni italiani e possono anche entrare nelle ZTL con modalità che variano da comune a comune. A Roma, ad esempio, è sufficiente registrare online la targa della propria auto, presso il portale di Roma mobilità, consentendo il tal modo agli ausiliari del traffico di verificare l’autorizzazione all’accesso.

Chi possiede un modello elettrico può beneficare anche di un’assicurazione auto elettrica vantaggiosa dal momento che l’assicurazione dell’auto elettrica costa di meno. Tutte le compagnie assicurative tendono a premiare l’uso della propulsione elettrica, in misura variabile, perché queste vetture offrono maggiori garanzie di sicurezza rispetto a quelle tradizionali.

Una compagnia assicurativa come Allianz Direct, leader nella commercializzazione di polizze auto online, rende disponibili altre interessanti offerte per risparmiare sul costo della polizza RCA. Attualmente è fruibile uno sconto del 15% sulla garanzia accessoria “Polizza Infortuni del Conducente”. Collegandosi periodicamente al portale assicurativo online del dealer si potrà essere costantemente aggiornati sulle offerte e promozioni disponibili.