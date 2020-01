Valle Camonica, medico ringrazia il Soccorso Alpino: “Siete ammirabili”

lunedì, 6 gennaio 2020

Valle Camonica – Accade spesso al Soccorso Alpino della V delegazione bresciana di ricevere messaggi di apprezzamento e incoraggiamento per l’attività che svolgono, senza sosta, ogni giorno. Alcuni interventi sono più impegnativi, non solo da un punto di vista pratico, ma perché ci sono componenti organizzative o persino emotive particolarmente complesse. In questi casi è fondamentale la sinergia tra i tecnici del Soccorso Alpino e altre realtà, come Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato, Esercito, con il coordinamento della Centrale operativa delle SOREU (Sale Operative Regionali dell’Emergenza Urgenza) e quello a livello locale e immediato.

Un medico anestesista rianimatore, una dottoressa, che nei giorni scorsi ha aiutato i soccorritori in un intervento in Alta Valle Camonica ha scritto una lettera di ringraziamento. Ecco alcune sue parole: “Faccio il rianimatore da più di vent’anni e ho visto e vissuto tutto ciò che un medico in prima linea può vedere. Voi siete davvero ammirabili, perché non solo siete stati gentili con me (e con la persona soccorsa) ma non avrei potuto avere “infermieri” migliori”. Il messaggio continua, in merito al posizionare in modo corretto il paziente sulla spinale: “La capacità che avete avuto di posizionare in modo corretto (…) non è né semplice né da tutti, quindi grande applauso a voi”.

Il medico stava sciando ma quando ha visto l’incidente si è fermata a dare una mano, un gesto per nulla scontato.