Riserve naturali, finanziati 36 progetti in Lombardia

mercoledì, 12 maggio 2021

Corteno Golgi – “La Regione Lombardia ha stanziato 723.000 euro per gli enti gestori delle riserve naturali del territorio lombardo con l’obiettivo di contribuire alla tutela dell’ambiente e della biodiversità, alla salvaguardia delle risorse naturali disponibili, al mantenimento di strutture e infrastrutture presenti e al recupero di aree degradate. Liquidiamo immediatamente il 50 per cento per finanziare l’inizio dei lavori entro il 2021”. Lo ha reso noto l’assessore regionale lombardo all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi.

“Valorizzare queste realtà – ha detto l’assessore – significa offrire ai cittadini maggiori possibilità di fruire nel modo adeguato di luoghi straordinari. Nel periodo post Covid i flussi turistici saranno diversi e le riserve naturali potranno essere sempre più attrattive”.

“Con questi fondi straordinari – ha concluso l’assessore Rolfi – finanziamo, con un contributo che arriva fino al 100%, interventi di rinaturalizzazione, di conservazione della biodiversità e di sistemazione idraulico-forestale. Le riserve naturali sono luoghi dove vivono specie rilevanti che intendiamo salvaguardare per la biodiversità, anche garantendo agli enti gestori gli strumenti e le risorse per svolgere al meglio il proprio lavoro”.

I fondi finanzieranno 36 progetti di manutenzione straordinaria e riqualificazione del patrimonio naturale, il ripristino di aree degradate, la manutenzione delle sedi o centri visita per il rafforzamento delle infrastrutture.

Di seguito l’elenco delle opere finanziate. Con l’indicazione del nome della Riserva, dell’ente gestore, del progetto e dell’importo regionale erogato.

BERGAMO

Fontanile Brancaleone – Comune di Caravaggio – consolidamento sponde canale di by-pass della riserva – 10.115 euro;

Valle del Freddo – Comunità Montana dei laghi bergamaschi – Manutenzione straordinaria e riqualificazione degli ecosistemi naturali e seminaturali presso la Riserva Naturale della Valle del Freddo in Comune di Solto Collina – 10.115 euro;

Boschi del Giovetto di Palline – Ersaf – interventi di consolidamento di versante a valle della strada ‘Segheria – Giovetto’ nella in Comune di Azzone (Bg) – 24.770,70 euro;

Valpredina – Wwf – manutenzione straordinaria per la realizzazione di ‘Open Space Didattico’ c/o C.E.A. Cà Pessina – 10.115 euro.

BRESCIA

Valli di Sant’Antonio – Comune di Corteno Golgi – Riqualificazione dei punti di accesso e di accoglienza – azioni a sostegno della fruizione sostenibile nella Riserva Naturale delle Valli di Sant’Antonio – 24.770 euro;

Sorgente Funtanì – Comune di Vobarno – manutenzione straordinaria della copertura del centro didattico e manutenzione degli habitat prativi – 10.115 euro;

Piramidi di Zone – Comune di Zone – interventi di riqualificazione delle aree di sosta e messa in sicurezza del sentiero di visita all’interno della Riserva Naturale Piramidi di Erosione – 10.105,89 euro;

Incisioni Rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo – Ente Incisioni Rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo – interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione del patrimonio vegetazionale dell’area di campanine bassa-cuel – 24.771,43 euro;

Torbiere del Sebino – Ente per la gestione delle Torbiere del Sebino – Interventi di sistemazione idraulico forestale, di conservazione della biodiversità e di realizzazione di un sistema di monitoraggio nei territori della Riserva – 24.771,43 euro;

Valle del Prato della Noce – Erasf – interventi straordinari sulle infrastrutture, lineari e puntuali, nella riserva naturale valle del prato della noce 69.360 euro.

COMO

Valle Bova – Comune di Erba – realizzazione di opere finalizzate alla mitigazione del rischio idrogeologico lungo il torrente Bova nei pressi della località ‘Fornace’ – 24.771,43 euro;

Lago di Piano – Comunità montana Valli del Lario e del Ceresio – progetto di fattibilità per interventi di manutenzione straordinaria del centro visita e delle infrastrutture puntuali della riserva naturale lago di piano – 24.771,43 euro;

Pian di Spagna – Lago di Mezzola – Ente Riserva Naturale Pian di Spagna – Lago di Mezzola – manutenzione straordinaria e rafforzamento delle infrastrutture puntuali o lineari della riserva naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola, segnaletica verticale e arredi per aree di sosta – 69.360 euro;

Valsolda – Ersaf – interventi straordinari di sistemazione del sentiero tematico ‘percorso nella roccia’ nella riserva naturale Valsolda – 24.750 euro;

Sasso Malascarpa – Ersaf – interventi di rinaturalizzazione forestale della Riserva Naturale sasso Malascarpa – 10.115 euro.

CREMONA

Lanca di Gerole – Provincia di Cremona – interventi di gestione delle aree umide e degli ambiti naturalistici ad esse correlati nella riserva naturale ‘Lanca di Gerole’ – 24.764,38 euro;

Naviglio di Melotta – Provincia di Cremona – manutenzione straordinaria delle consociazioni vegetali della riserva naturale ‘Naviglio di Melotta’ – 24.771,43 euro;

Bosco Ronchetti – Provincia di Cremona – interventi di miglioramento dei consorzi forestali della riserva naturale Bosco Ronchetti – 10.100,99 euro.

LECCO

Lago di Sartirana – Comune di Merate – riserva naturale del Lago di Sartirana: riqualificazione località foce e sentiero pedonale – 10.115 euro.

LODI

Monticchie – Comune di Somaglia – piano dei lavori pubblici nella Rno Monticchie: interventi di regolazione idraulico-forestale e adeguamento strutture – 22.293,90 euro.

MANTOVA

Isola Boscone – Comune di Borgocarbonara – interventi di manutenzione straordinaria presso la riserva naturale Isola Boscone 10.115 euro;

Palude di Ostiglia – Comune di Ostiglia – intervento di miglioramento della biodiversità legata al legno morto nella riserva naturale Palude di Ostiglia – 10.115 euro;

Garzaia di Pomponesco – Comune di Pomponesco – manutenzione straordinaria delle due lanche – 10.115 euro;

Isola Boschina – Ersaf – interventi selvicolturali per la sicurezza dei percorsi della riserva naturale Isola Boschina – 10.115 euro;

Complesso Morenico di Castellaro Lagusello – Parco del Mincio – interventi di manutenzione straordinaria presso la riserva naturale ‘complesso morenico di Castellaro Lagusello’ – 10.115 euro.

MILANO

Bosco Wwf di Vanzago – manutenzione straordinaria e ristrutturazione centro visita e rafforzamento delle infrastrutture esistenti presso la riserva naturale regionale ‘Bosco Wwf di Vanzago’ – 23.839,77 euro.

PAVIA

Stagni di Lungavilla – Comune di Lungavilla – una riserva da vivere – 10.115 euro;

Garzaia della Carola – Provincia di Pavia – adesione al Programma di manutenzione straordinaria – 10.111,92 euro;

Garzaia del Bosco Basso – Provincia di Pavia – adesione al programma di manutenzione – 10.108,08 euro;

Garzaia di Villa Biscossi – Provincia di Pavia – programma di manutenzione – 10.110,74 euro.

SONDRIO

Piramidi di Postalesio – Comune di Postalesio – manutenzione straordinaria e rafforzamento infrastrutture lineari esistenti della riserva naturale piramidi di Postalesio – 10.115 euro;

Val di Mello – Comune di Val Masino – interventi di gestione selvicolturale e mantenimento delle formazioni ripariali di ontano bianco lungo il torrente Mello – 78.030 euro;

Marmitte dei Giganti – Comunità montana della Valchiavenna – interventi finalizzati al mantenimento in efficienza di strutture ed infrastrutture presenti nella riserva naturale marmitte dei giganti – 10.115 euro;

Pian di Gembro – Comunità montana Valtellina di Tirano – manutenzione straordinaria sentiero didattico riserva naturale Pian di Gembro – 10.115.

VARESE

Lago di Biandronno – Provincia di Varese – riqualificazione naturalistica della ex area di escavazione della torba (Comune di Bregano) – 10.112,80 euro;

Palude Brabbia – Provincia di Varese – riqualificazione del torrente Riale: opere di difesa spondale e ripristino della continuità idraulica ed ecologica (Comune di Inarzo) – 24.550,37 euro.