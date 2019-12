Edolo: i benemeriti 2019 sono Mario Zaina e Fabio Vidilini

venerdì, 20 dicembre 2019

Edolo – Consegnate le benemerenze civiche a Edolo (Brescia). Questa mattina nella sala del teatro parrocchiale del paese camuno si è svolta la cerimonia con l’assegnazione di due benemerenze civiche (dottor Mario Zaina e l’atleta Fabio Vidilini della Polisportiva Disabili Valle Camonica) e due riconoscimenti (agli ex dipendenti del Comune Mauro Tantera e Tommaso Bernardi), alla presenza del sindaco Luca Masneri, assessori e consiglieri comunali, autorità religiose, il parroco don Giacomo Zani e don Luca, e militari, il comandante della stazione carabinieri di Edolo, Maresciallo Maggiore Rosario Fazio, del comandante della stazione carabinieri Forestali di Edolo, Maresciallo Carmine La Selva, del Maresciallo Capo della Guardia di Finanza, Massimo Caldoro, di Sandro Malgarotti, responsabile del distaccamento dei vigili del fuoco di Edolo, quindi i rappresentanti del SAGF (Soccorso Alpino della Guardia di Finanza), dell’Esercito e base logistica di Edolo, del Soccorso Alpino della stazione di Edolo, Maurizio Galavotti, direttore generale di ATS della Montagna, Giovanni Ghirardi, sindaco di Malonno, amministratori locali, rappresentanti delle associazioni e gruppi presenti nel paese camuno e cittadini.

RICONOSCIMENTI – Il sindaco Masneri – dopo aver tracciato un quadro sull’attività svolta e i progetti per il 2020 – ha chiamato sul palco Mauro Tantera e Tommaso Bernardi, ringraziandoli per il lavoro svolto nel corso degli ultimi decenni, come dipendenti del Comune di Edolo, ed ha consegnanto loro un riconoscimento. Per Tommaso Bernardi, che fa parte anche del gruppo Protezione Civile, il sindaco gli ha conferito un incarico, quello di gonfaloniere durante le celebrazioni che si svolgono in paese.

BENEMERENZE - Le civiche benemerenze sono state assegnate al dottor Mario Zaina e al giovane atleta paralimpico Fabio Vidilini, il primo per le iniziative di solidarietà e filantropiche e per l’impegno come medico alla RSA anche dopo essere andato in pensione, e il secondo per meriti sportivi, con le medaglie conquistate nel corso del 2019 ai Campionati regionali e agli Assoluti di Macerata, con le medeglie d’oro in salto in lungo e salto in alto.

Accanto al sindaco Luca Masneri l’assessore Carla Fioletti e il presidente della Rsa Massimo Chiesa hanno consegnato la benemerenza al dottor Mario Zaina, mentre l’assessore Luciano Mossini e il consigliere Michele Tonini hanno consegnato l’importante riconoscimemnto civico a Fabio Vidilini. Quest’ultimo, con i suoi 17 anni, è il più giovane edolese ad aver ricevuto la civica benemerenza. La presidente della Polisportiva Disabili Valle Camonica, Gigliola Frassa, ha ringraziato l’Amministrazione comunale di Edolo per la benemerenza a Fabio Vidilini e per il sostegno alle attività dei diversamente abili.