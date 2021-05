Covid-19, in Lombardia 22 morti e terapie intensive sotto quota 400

sabato, 15 maggio 2021

Darfo Boario Terme – Sono 1.154 i nuovi casi di coronavirus registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. 22 i nuovi decessi, in linea con le giornate precedenti. Prosegue anche il calo dei ricoveri, specie quelli in terapia intensiva, ora sotto quota 400. Di seguito il bollettino regionale odierno e il confronto coi giorni precedenti:

– i tamponi effettuati: 10.110.605 (+48.952)

ieri: 10.061.653 (+44.005, di cui 27.280 molecolari e 16.725 antigenici)

giovedì: 10.017.648 (+49.484, di cui 31.646 molecolari e 17.838 antigenici)

mercoledì: 9.968.164 (+50.658, di cui 31.957 molecolari e 18.701 antigenici)

– i nuovi casi positivi: 1.154

ieri: 1.160 (di cui 72 ‘debolmente positivi’)

giovedì: 1.396 (di cui 79 ‘debolmente positivi’)

mercoledì: 1.198 (di cui 93 ‘debolmente positivi’)

– i guariti/dimessi: 752.328

ieri: 751.543 (+1.992, di cui 2.963 dimessi e 748.580 guariti)

giovedì: 749.551 (+1.710, di cui 3.014 dimessi e 746.537 guariti)

mercoledì: 747.841 (+2.027, di cui 3.004 dimessi e 744.837 guariti)

– in terapia intensiva: 390 (-21)

ieri: 411 (-6)

giovedì: 417 (-31)

mercoledì: 448 (-6)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 2.159 (-92)

ieri: 2.251 (-100)

giovedì: 2.351 (-90)

mercoledì: 2.441 (-115)

– i decessi: 33.329 (+22)

ieri: 33.307 (+23)

giovedì: 33.284 (+13)

mercoledì: 33.271 (+36)

I nuovi casi per provincia:

Milano 313,

Brescia 128,

Varese 125,

Monza e Brianza 91,

Como 125,

Bergamo 91,

Pavia 37,

Mantova 66,

Cremona 52,

Lecco 34,

Lodi 8,

Sondrio 50.