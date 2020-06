Corteno Golgi: incidente stradale sulla Statale 39, grave 54enne

domenica, 14 giugno 2020

Corteno Golgi – Incidente stradale sulla statale 39 di Aprica, nel territorio comunale di Corteno Golgi (Brescia), grave centauro 54enne. La richiesta d’intervento al 112 NUE è giunta all’ora di pranzo e sul posto sono giunti i carabinieri della Stazione di Cedegolo, l’elisoccorso dalla centrale operativa di Sondrio, un mezzo di soccorso avanzato dall’ospedale di Edolo e i vigili del fuoco del distaccamento di Edolo.

Il motociclista 54enne è stato stabilizzato e trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Sondrio in codice rosso per i gravi traumi riportati. I carabinieri della Stazione di Cedegolo hanno effettuato i rilievi e secondo una prima ricostruzione il 54enne – forse durante una manovra di sorpasso – sarebbe finito prima contro un guard rail, quindi un muretto a lato della strada. La statale 39 è stata chiusa nelle operazioni di soccorso e al termine dei rilievi da parte dei carabinieri, i vigili del fuoco del distaccamento di Edolo hanno effettuato la bonifica e la messa in sicurezza della sede stradale.