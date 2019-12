Capodanno 2020 in Valle Camonica: eventi e feste in piazza, a Ponte di Legno arriva Cristian Marchi

martedì, 31 dicembre 2019

Ponte di Legno – Uno dei giorni più attesi dell’anno è arrivato: tante le iniziative per la notte di San Silvestro per celebrare al meglio il Capodanno 2020.

In Valle Camonica feste in piazza nelle principali località con richiami a senso di responsabilità nei festeggiamenti e dispositivi di sicurezza: da Borno fino all’Alta Valle, il countdown della mezzanotte sarà scandito all’aria aperta in pressochè tutte le località.

In Alta Valle sono già iniziate le celebrazioni con le fiaccolate di Temù e al Passo Tonale: per stasera, si ripeterà la tradizione con la fiaccolata dei maestri su Corno d’Aola e Valbione alle ore 19. Animazione e musica in piazza XXVII Settembre dalle ore 17 fino alle 2, il nuovo anno sarà accolto al Palazzetto dello Sport attraverso l’evento ‘SnowBirth Festival’ con dj set e live music fino all’alba e special guest Cristian Marchi. Anche a Vezza d’Oglio si festeggerà tramite il collaudato ‘The final countdown’, grande festa di Capodanno presso il Centro Eventi. A Monno è organizzata la festa in piazza The last seconds of the year.