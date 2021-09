Trento: manifestazione per il riconoscimento della ladinità nonesa

sabato, 25 settembre 2021

Trento – Partecipazione alla manifestazione per il riconoscimento della ladinità nonesa: i consiglieri provinciali di Fratelli d’Italia e il senatore Andrea de Bertoldi hanno partecipato alla manifestazione organizzata oggi in Piazza Dante per chiedere il riconoscimento della Ladinità nonesa.

“Ricordando i dati degli ultimi censimenti: nel 2001 ben il 18% della Val di Non si dichiarò appartenente al gruppo linguistico ladino e nel 2011della popolazione nonesa si dichiarò ladina per il 25%. Parliamo di un quarto della popolazione, un numero ben superiore rispetto a quello che, nel 2006, si dichiarò ladina nei Comuni della Provincia di Belluno che è già vista attribuire tale status.

La scelta di Fratelli d’Italia di aderire a tale manifestazione è nell’ottica di tutelare l’identità di un popolo, attraverso la conservazione di storia, lingua e costumi, puntando a un rafforzamento della nostra Autonomia”, consigliere Claudio Cia, presidente del Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia.