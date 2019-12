I presepi di Ossana, eventi con concerti e spettacoli itineranti nel borgo della Val di Sole: il programma

venerdì, 27 dicembre 2019

Ossana – Continua la magia del Natale nel borgo dei 1000 presepi. A Ossana, in alta Val di Sole, sono tantissime le occasioni per celebrare le festività con la famiglia. Concerti, spettacoli di strada itineranti e passeggiate nella natura arricchiscono fino al 6 gennaio 2020 il tradizionale percorso delle Natività, che ogni anno richiama migliaia di visitatori grazie agli oltre 1.600 i presepi, di ogni foggia e materiale, allestiti negli angoli più carini e suggestivi del paese.

Tra gli appuntamenti da non perdere oggi, venerdì 27 dicembre, dalle 16.30 alle 19, il concerto itinerante di chitarra e voce con il Duo De-Siderio dal titolo «Corpus Christi Carol». Sabato 28 dicembre, quindi, alle 16.30 alle 19, il percorso sarà animato da un altro concerto itinerante, questa volta con il trio «Pifferi e Pive», che si esibirà nuovamente domenica 29 dicembre (sempre dalle 16.30 alle 19). La serata di domenica si concluderà alle 20.30 nella chiesa di San Vigilio con il concerto «Puer Natus» con il soprano M. L. Grosselli e il maestro Tiziano Rossi all’organo e al pianoforte. Protagoniste dell’appuntamento di lunedì 30 dicembre, invece, saranno le cinque voci dell’ensemble Altair, che dalle 16.30 alle 19 daranno vita al concerto «Stella Nova», mentre giovedì 2 gennaio (dalle 16.30 alle 19) il percorso dei presepi sarà invaso da «Folli e folletti» con uno spettacolo itinerante di giocoleria. Lo spettacolo sarà riproposto anche sabato 4 gennaio, con il medesimo orario. Venerdì 3 gennaio, al teatro comunale di Fucine, alle 20.30 il Corpo Bandistico Ossana Vermiglio, diretto dal maestro Giacomo Bezzi, si esibirà nel «Concerto di inizio anno» (ingresso libero). Infine domenica 5 gennaio alle 16 da piazza San Vigilio partirà la ciaspolata in direzione di Bosco Derniga: l’escursione con le racchette da neve sarà accompagnata da guide alpine. Per partecipare all’attività, gratuita, è necessario prenotarsi all’ufficio informazioni di Ossana (tel. 0463.751301). Infine, chiuderà l’intera rassegna dedicata ai presepi lo spettacolo «Stella Nova», in programma il 6 gennaio dalle 16.30 alle 19.

Inoltre, per l’intera durata della manifestazione, i più piccoli potranno divertirsi anche quest’anno nella Casa di Babbo Natale, dove potranno prendere parte a laboratori gratuiti con gli Elfi e provare l’esperienza di volare su un’«Elfoslitta». Grazie ai visori in 3D, i passeggeri potranno vivere l’emozione del viaggio che Babbo Natale compie dal Polo Nord per arrivare a Ossana per consegnare i regali.

I presepi sono visitabili tutti i giorni fino al 6 gennaio dalle 10 alle 22.

Per info: www.valdisole.net/IT/Ossana-Il-Borgo-dei-Presepi/.