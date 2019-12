Cles, esplosione devasta una pizzeria in via Marconi

giovedì, 19 dicembre 2019

Cles – Esplosione devasta pizzeria a Cles (Trento). Nella tarda serata di ieri si è verificata un’esplosione, forse per una fuga di gas, oppure per un corto circuito dell’impianto elettrico che ha distrutto l’esercizio di via Marconi a Cles. Poco dopo le 22 un boato è stato avvertito in tutta la cittadina nonesa e decine di persone si sono riversate in via Marconi per osservare cosa era successo.

La strada è stata sbarrata per consentire gli interventi dei soccorritori. I vigili del fuoco di Cles sono giunti con più mezzi hanno dapprima verificato se ci fossero feriti, poi hanno messo in sicurezza l’edificio. Sul posto anche l’equipe medica del 118 Trentino Emergenza. Secondo quanto finora ricostruito nella zona dell’edificio dove si è verificata l’esplosione è rimasta ferita una persona.

Oggi è previsto un sopralluogo per verificare la stabilità dell’edificio ed eventuali interventi.