Volley, Serie A2 femminile: Trento batte Busto Arsizio al tie-break

domenica, 5 gennaio 2020

Trento – Nonostante l’ottima prova offerta dalla Futura Volley Giovani Busto Arsizio, la capolista Delta Informatica Trentino riesce a confermare la propria imbattibilità casalinga imponendosi al tie break e riscattando così la sconfitta rimediata nel match d’andata. Miglior giocatrice dell’incontro è risultata essere la palleggiatrice giudicariese Virginia Berasi, al debutto da titolare tra le mura amiche e supportata sugli spalti da numerosi supporter. La sfida nella sfida, quella tre le due opposte Piani e Latham, non ha eletto una vincitrice: entrambe le atlete hanno giocato alla grande chiudendo con la bellezza di 28 punti a testa. Foto di Luciano Tamanini.

Bertini, orfano della sola Moncada, ripropone il medesimo sestetto visto all’opera nella trasferta di Macerata, con Berasi in regia, Piani opposto, Melli e D’Odorico laterali, Furlan e Fondriest al centro e Moro libero. Lucchini risponde con Cialfi al palleggio, Latham opposto, Pinto e Pistolesi schiacciatrici, Veneriano e Sartori al centro e Garzonio libero.

Partenza sprint per le lombarde che approfittano di qualche errore di troppo trentino per allungare sul +3 (3-6). La Delta Informatica fatica a trovare soluzioni offensive grazie anche ad una buona difesa delle ospiti. Un ace di Cialfi su D’Odorico e il successivo errore diretto in attacco di Melli portano Busto sul massimo vantaggio di +8 (6-14). Dopo un breve tentativo di tornare nel match la possibile rimonta trentina si ferma con l’attacco di Melli sull’astina (12-18). Chiude la prima frazione di gioco un primo tempo vincente della centrale lombarda Sartori (17-25).

Prima parte di secondo set all’insegna dell’equilibrio con la Delta Informatica brava a mettere a referto il primo break della frazione grazie all’ottimo servizio di D’Odorico (8-7). Furlan ferma a muro Sartori per il +3 Trento (11-8). L’ace di Pistolesi riavvicina le bustocche (12-11) ma è il turno al servizio di Furlan a scavare il solco nel parziale. D’Odorico prende per mano le gialloblù a suon di attacchi vincenti e la Delta Informatica vola sul +8 (19-11). Piani realizza due ace consecutivi, D’Odorico in difesa si supera e l’attacco a rete di Cicolini chiude il secondo set (25-13).

La Futura Volley non accusa il colpo partendo subito molto bene, trascinata da una Latham tornata sui suoi standard (4-6). Berasi in difesa non fa cadere più un pallone e Moro si improvvisa palleggiatrice deliziando Melli e Piani con ottime alzate: le trentine prendono il largo (16-11). Pistolesi accorcia le distanze per le lombarde prima con un muro sulla fast di Fondriest e subito dopo con l’ennesimo mani-out (17-15). L’ace di D’Odorico ed il muro di Melli su Latham riportano la Delta Informatica Trentino sul +5 (22-17) ma proprio quando il parziale sembrava indirizzato in casa gialloblù il servizio di Pistolesi e le fast vincenti di Gallizioli rimettono in gioco il tutto (22-21). Busto annulla due set point con gli attacchi di Zingaro e Latham allungando la frazione ai vantaggi (24-24). Nuovamente Latham, questa volta da posto -4, e lo smash vincente di Zingaro mettono la parola fine al set in favore delle ospiti (24-26).

Nella quarta frazione Bertini inserisce Vianello come libero nella fase di difesa. Partenza positiva delle gialloblù con il servizio di Berasi che mette a segno anche un ace (8-1). Spegne la luce la formazione di Bertini che in un batter di ciglia si trova nuovamente le ospiti lombarde attaccate nel punteggio grazie alla battuta al salto di Latham (8-6). Quest’ultima continua a giocare sulle mani del muro trentino e con il muro di Pistolesi sulla fast di Fondriest la Futura Volley Giovani impatta il risultato (13-13). Mette la freccia la formazione ospite prima con il grande muro della centrale Veneriano su Piani e successivamente con il pallonetto di Pistolesi (17-19). Non si dà per vinta la Delta Informatica Trentino che nel momento decisivo trova una Melli in più. Latham attacca out e subito dopo Furlan a muro ferma alla grande Latham. Chiude la quarta frazione l’attacco out di Pistolesi (25-22).

Inizia il tiebreak con entrambe le squadre in controllo (3-3), il primo break arriva sul servizio di Piani con Pistolesi che attacca direttamente out (7-5). La fast di Fondriest mantiene la Delta avanti al cambio campo (8-6). Veneriano a muro ferma la pipe di Piani (8-8). Le gialloblù si affidano a Piani e la numero 1 di Trento non tradisce: tre punti di fila e Sanbàpolis in visibilio (12-9). Chiude l’incontro una diagonale stretta della solita Piani (15-12).

«Siamo molto felici per la vittoria che è arrivata al termine di una vera e propria battaglia.– commenta a fine gara l’assistente allenatore della Delta Informatica Milo Piccinini – Siamo molto soddisfatti del carattere messo in mostra dalle ragazze, brave a reagire nei momenti di difficoltà e ad avere pazienza in attacco contro una squadra che fa della difesa il suo punto di forza».

Il tabellino della partita giocata oggi al Sanbàpolis



DELTA INFORMATICA TRENTINO – FUTURA VOLLEY GIOVANI BUSTO ARSIZIO 3-2

(17-25, 25-13, 24-26, 25-22, 15-12)

DELTA INFORMATICA TRENTINO: Berasi 1, Piani 28, Melli 18, D’Odorico 12, Furlan 12, Fondriest 10, Moro (L); Barbolini 0, Cosi 0, Vianello (L2), Giometti ne. All. Bertini

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Cialfi 2, Latham 28, Pinto 3, Pistolesi 15, Veneriano 7, Sartori 2, Garzonio (L); Zingaro 11, Cicolini 0, Danielli 0, Grippo 0, Francesconi ne. All. Lucchini

ARBITRI: Denis Serafin e Paolo Scotti

DURATA SET: 25‘, 21‘, 31‘, 28’, 18’ (totale 2h03’)

NOTE: Delta Informatica Trentino (attacco 65, muro 10, battuta 6, errori azione 9, errori battuta 14), Busto Arsizio (attacco 61, muro 8, battuta 4, errori azione 13, errori battuta 9). Spettatori 580. Mvp: Berasi