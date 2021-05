Mabellini mette la freccia al Camunia rally, oggi quattro prove

domenica, 16 maggio 2021

Breno – Mabellini mette la freccia al 7° Camunia rally. Il giovane bresciano vince la Ps2 e passa al comando della gara. Bene Cais mentre Bondioni sbaglia gomme: ora è secondo nella generale a 1”7.

Le premesse sono buone: spettacolo e tanta battaglia. Queste sono le due principali peculiarità emerse dopo il Day1 del Camunia Rally 2021 che si sta correndo nel cuore della Valle Camonica a Breno (Brescia). Dopo le prime due prove speciali è l’equipaggio formato da Andrea Mabellini (nella foto) e Virginia Lenzi a comandare la classifica assoluta a bordo della Skoda Fabia della DP Autosport. I due fidanzatini lombardi hanno vinto la Sisem2 disputatasi in notturna scavalcando nella generale il favorito locale Ilario Bondioni, terzo nella Ps2 ed ora attardato di soli 1”7 nella graduatoria. Bondioni (nella foto in basso) e la D’Ambrosio (Skoda PA Racing) hanno vinto la Ps1 ma nella ripetizione della speciale di casa hanno faticato più del previsto sebbene i margini di distacco siano davvero esigui: una scelta di gomme errata non ha permesso loro di chiudere al comando il primo giorno. Prova “pungente” per CaisZakova che su una Ford Fiesta R5 occupano la seconda posizione grazie ad un altro ottimo tempo: nella Sisem 2 sono solo 2” i secondi di distacco dal leader. Bella prestazione anche per il varesino Andrea Spataro con Gabriele Falzone che sulla Skoda è il primo tra i pretendenti alla Coppa Rally di Zona 2, contesto nel quale il Camunia fa parte.

Un superlativo Moreno Cambiaghi replica il tempone fatto nel pomeriggio e si conferma leader delle Due Ruote Motrici con la Renault Clio R3C: con Guglielmetti è 13° assoluto in una gara in cui sono presenti 25 R5 è un ottimo modo per far vedere il proprio talento!

Il commento dei primi due assoluti dopo la giornata di gara.

Andrea Mabellini: “Buon inizio: abbiamo fatto alcuni cambiamenti di set up tra sakedown e queste due prove: il tempo ha tenuto e ciò è stato un bene visto la nostra scelta di gomme, una mescola intermedia di Michelin, le 20”; domani dovremo darci dentro visto che i distacchi sono minimi e la gara corta!”

Ilario Bondioni: “Abito qui: ogni volta che arrivano due gocce d’acqua, nell’arco di mezz’ora scende la pioggia.

Questa volta non è andata così ma io avevo messo gomme da bagnato; pazienza: ci siamo difesi comunque bene. Domani partiremo agguerrito per provare a riprenderci la leadership!”.

Oggi sono in programma altre quattro prove speciali: Valsaviore ed Astrio verranno ripetute per due volte. L’arrivo a Breno è previsto per le 15.13.