IBU Junior Cup: doppio secondo posto degli azzurri nelle prime gare in Val Martello

mercoledì, 18 dicembre 2019

Val Martello – IBU Junior Cup in Alto Adige, secondo posto degli azzurri Passler-Molinari dietro alla Svizzera. Bionaz-Giacomel-Comola-Trabucchi si arrendono alla Francia.

Le premesse dopo le sfide di Pokljuka (SLO) c’erano tutte, e gli azzurri non hanno deluso le aspettative – oggi in Val Martello – dove il Centro del Biathlon ospitava la prima di una serie di competizioni di IBU Junior Cup che proseguiranno fino al 21 dicembre. Nella mattinata in Val Martello, nel Parco Nazionale dello Stelvio, partiva una staffetta mista singola con al via Michele Molinari e Rebecca Passler, e i due hanno concluso a 3″7 dai biatleti elvetici Niklas Hartweg e Lea Meier, con la Passler protagonista della rimonta. In terza posizione i tedeschi Julian Hollandt e Selina Marie Kastl. Quarta la coppia austriaca formata da Anna Gandler e Dominic Unterweger, quinti i polacchi Marcin Zawol – Magda Piczura. E non è finita qui per gli azzurri che nella seconda sfida, la 4 x 7.5 km mista, vedeva protagonisti Didier Bionaz, trionfante in Slovenia e ottimo prospetto per IBU Cup dei grandi e Coppa del Mondo, Tommaso Giacomel, Samuela Comola e Beatrice Trabucchi, i quali hanno ottenuto un altro secondo posto per l’Italia arrendendosi soltanto ai transalpini Sebastien Mahon, Guillaume Desmus, Laura Boucaud e Paula Botet, strepitosi sugli sci stretti. Di oltre due minuti in questo caso il distacco, con buone prestazioni soprattutto al poligono. Terza la Germania che schierava Barchewitz, Grotian, Braun, Mueller, quarta la Polonia e quinta l’Ucraina. Ora gli azzurri tireranno il fiato prima di ripartire venerdì alle ore 11 con le sprint di 7.5 km per le femmine e di 10 km per i maschi. Sabato, infine, pursuit di 10 km alle ore 10.30 per le donne e di 12.5 km alle ore 12.30 per gli uomini. Positivo il commento del presidente Georg Altstätter dopo questa prima tornata di gare: “Tutto è andato secondo i piani e anche le temperature sono gradevoli, sempre sopra lo zero. Sono contento per i risultati degli italiani, significa che la Federazione lavora bene. Abbiamo dimostrato di essere all’altezza del biathlon e di queste competizioni, molti atleti hanno invece fatto vedere di essere pronti per l’IBU Cup dei grandi e, in un futuro prossimo, per la Coppa del Mondo”.

Single Mixed Relay

1 SWITZERLAND 46:49.1 (Hartweg Niklas, Meier Lea); 2 ITALY +3.7 (Molinari Michele, Passler Rebecca); 3 GERMANY +17.5 (Hollandt Julian, Kastl Selina Marie); 4 AUSTRIA +54.9 (Unterweger Dominic, Gandler Anna); 5 POLAND +1:05.1 (Zawol Marcin, Piczura Magda)

Mixed Relay

1 FRANCE 1:34:27.0 (Mahon Sebastien, Desmus Guillaume, Boucaud Laura, Botet Paula); 2 ITALY +2:08.0 (Bionaz Didier, Giacomel Tommaso, Comola Samuela, Trabucchi Beatrice); 3 GERMANY +2:49.2 (Barchewitz Max, Grotian Tim, Braun Sabrina, Mueller Luise); 4 POLAND +4:20.0 (Skorusa Wojciech, Gunka Jan, Tomaszewska Natalia, Gembicka Daria); 5 UKRAINE +4:23.1 (Telen Serhiy, Sytnyk Yurii, Moskalenko Oksana, Rasskazova Anastasiia)