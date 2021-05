Giro d’Italia, 4a tappa: colpo di Dombrowski, De Marchi in Rosa e squillo di Bernal

martedì, 11 maggio 2021

Sestola – Joseph Dombrowski ha vinto la quarta tappa del centoquattresimo Giro d’Italia, la Piacenza – Sestola di 187 km. Al termine di una tappa combattuta, va in porto la fuga fino alle rampe dell’ultima salita dove il ciclista della UAE Team Emirates stacca tutti e si impone in solitaria. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente i compagni di fuga Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation), che si consola con la nuova maglia rosa, e Filippo Fiorelli (Bardiani CSF Faizane’). Foto @LaPresse.

Tra i big, primo squillo di Landa e soprattutto Bernal che suona la carica e guadagna terreno su altri big che aspirano alla classifica generale come Evenepoel, Bardet, Simon Yates (a 11″) e Pozzovivo, Nibali (oltre mezzo minuto) e João Almeida, a oltre 5 minuti.

ORDINE D’ARRIVO

1 – Joseph Dombrowski (UAE Team Emirates) – 187 km in 4h58’38”, media 37.571 km/h

2 – Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation) a 13″

3 – Filippo Fiorelli (Bardiani CSF Faizane’) a 27”

CLASSIFICA GENERALE

1 – Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation)

2 – Joseph Dombrowski (UAE Team Emirates) a 22”

3 – Louis Vervaeke (Alpecin-Fenix) a 42”

MAGLIE

– Maglia Rosa, leader della classifica generale, sponsorizzata da Enel – Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation)

– Maglia Ciclamino, leader della classifica a punti, sponsorizzata da Segafredo Zanetti – Tim Merlier (Alpecin-Fenix)

– Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum – Joseph Dombrowski (UAE Team Emirates)

– Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da Intimissimi Uomo – Attila Valter (Groupama – FDJ)

Il vincitore di tappa Joseph Dombrowski, subito dopo l’arrivo, ha dichiarato: “Una giornata dura, non ero sicuro la fuga potesse arrivare ma quando ho visto che avevamo 6-7 minuti di vantaggio sul gruppo ho iniziato a crederci. Negli ultimi km della salita mi sentivo bene, allora ho deciso di allungare ed è andata bene!”.

La Maglia Rosa Alessandro De Marchi, subito dopo l’arrivo, ha dichiarato: “Ho iniziato a pensare di provare a prendere la Maglia Rosa due giorni fa ma non l’ho detto a nessuno. Oggisapevo di dover attaccare al momento giusto e che non sarebbe stato facile. Un po’ di fortuna ci ha aiutato e adesso eccoci qui, in Rosa. Sono senza parole. Questa Maglia è il sogno d’infanzia di ogni corridore.”