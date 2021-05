Ciclismo, 8a tappa Giro d’Italia: dalla fuga spunta Lafay a Guardia Sanframondi

sabato, 15 maggio 2021

Guardia Sanframondi – Victor Lafay (Cofidis) ha vinto l’ottava tappa del centoquattresimo Giro d’Italia, la Foggia – Guardia Sanframondi), di 170 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati i compagni di fuga Francesco Gavazzi (Eolo-Kometa Cycling Team) e Nikias Arndt (Team DSM). Attila Valter (Groupama – FDJ) conserva la Maglia Rosa di leader della classifica generale per il terzo giorno consecutivo alla vigilia della tappa di Campo Felice dove i corridori dovranno affrontare gli ultimi 1600 metri su sterrato con punte del 14%. Foto @LaPresse.

Dopo essere andato in fuga con altri 9 corridori, ha attaccato ai piedi dello strappo finale, quando mancavano 3 km al traguardo di Guardia Sanframondi.

RISULTATO DI TAPPA

1 – Victor Lafay (Cofidis) – 170 km in 4h06’47”, media 41.332 km/h

2 – Francesco Gavazzi (Eolo-Kometa Cycling Team) a 36”

3 – Nikias Arndt (Team DSM) a 37”

CLASSIFICA GENERALE

1 – Attila Valter (Groupama – FDJ)

2 – Remco Evenepoel (Deceuninck – Quick-Step) a 11”

3 – Egan Bernal (Ineos Grenadiers) a 16”

MAGLIE

– Maglia Rosa, leader della classifica generale, sponsorizzata da Enel – Attila Valter (Groupama – FDJ)

– Maglia Ciclamino, leader della classifica a punti, sponsorizzata da Segafredo Zanetti – Tim Merlier (Alpecin-Fenix)

– Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum – Gino Mäder (Bahrain Victorious)

– Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da Intimissimi Uomo – Attila Valter (Groupama – FDJ), indossata da Remco Evenepoel (Deceuninck – Quick-Step)

Il vincitore di tappa Victor Lafay, subito dopo l’arrivo, ha dichiarato: “Avevo speso molte energie già nella prima parte di tappa per entrare nella fuga. Ci sono stati vari tentativi ma il gruppo non lasciava molto spazio. Poi finalmente la fuga è partita e dopo un po’ il gruppo ci ha lasciato fare. A quel punto ho potuto recuperare un po’ di energie. Nel finale ci sono stati diversi attacchi. Quando ho allungato e ho visto che nessuno mi seguiva mi sono meravigliato. Non riesco ancora a credere di aver vinto una tappa al Giro!”.

La Maglia Rosa Attila Valter, subito dopo l’arrivo, ha dichiarato: “Una giornata perfetta per me e per tutta la squadra. Una volta che la fuga è partita abbiamo cercato di non prendere rischi. È incredibile vedere tutti i miei compagni che lavorano per me ed è fantastico poter fare un’altra giornata in Maglia Rosa”.