Basket, Flaccadori torna alla Dolomiti Energia Trentino

martedì, 20 luglio 2021

Trento – E’ arrivato ragazzo ed è partito uomo. Ora torna “a casa” forte dell’esperienza di due anni al Bayern Monaco che lo restituiscono alla Dolomiti Energia Trentino ancora più maturo e vincente: Diego Flaccadori vestirà la maglia bianconera nella prossima stagione sportiva. Foto @Montigiani.

Arrivato alla Dolomiti Energia Trentino nel 2014 fresco maggiorenne, Diego con l’Aquila in cinque stagioni ha disputato 222 partite ufficiali tra Serie A, EuroCup e coppe nazionali, ed è il terzo giocatore con più presenze nella storia del club. È nella top 5 assoluta anche per punti segnati (1.574, è al quarto posto) e per assist distribuiti ai compagni (306 in totale, è al terzo posto), ed è stato tra i protagonisti di tutti i momenti più alti della storia aquilotta, comprese le due Finali Scudetto del 2017 e 2018 e la semifinale di EuroCup del 2016.

Nelle ultime due stagioni al Bayern Monaco, la guardia classe ‘96 ha collezionato 97 presenze in partite ufficiali (44 in Eurolega) segnando complessivamente 377 punti: con i bavaresi ha vinto la Coppa di Germania 2021 ed ha raggiunto i quarti di finale di Eurolega.

DIEGO FLACCADORI (Guardia DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Tornare nella squadra dove sono cresciuto è una grande emozione: torno a Trento con delle sicurezze diverse, sono molto carico e mi aspetto di portare entusiasmo nella città e nella società per provare a raggiungere traguardi prestigiosi. Ho voglia di vincere tante partite: con coach Lele Molin mi sono sempre trovato molto bene, la sua presenza in panchina ha giocato un ruolo nella mia scelta. Non vedo l’ora di cominciare, sono sicuro che ci divertiremo».

LELE MOLIN (Allenatore DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Sono molto contento di dare il benvenuto a Diego, il suo è un graditissimo ritorno. Crediamo che possa esprimersi al massimo e valorizzare tutto il lavoro che ha maturato in questi anni, a Trento e a Monaco. Noi gli daremo un ruolo importante in spogliatoio e in campo: Diego è un ragazzo che come persona ha già avuto modo di farsi apprezzare qui all’Aquila ed è un nome conosciuto, ma siamo convinti che quello che vedremo sarà un giocatore nuovo, diverso, che porterà esperienza e qualità di gioco nella nuova Dolomiti Energia Trentino».