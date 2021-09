PAT e CONI Trentino: nasce il Distretto famiglia per lo sport

sabato, 25 settembre 2021

Trento – La Provincia autonoma di Trento, per il tramite dell’Agenzia per la coesione sociale, la famiglia e la natalità, tiene a battesimo la nascita di uno speciale Distretto famiglia, quello dello “Sport”. Obiettivo dell’Accordo che verrà sottoscritto tra l’ente provinciale e il CONI è di promuovere iniziative e progetti per incentivare l’avvicinamento delle famiglie alla pratica sportiva e per creare nuove sinergie tra le Associazioni sportive presenti sul territorio provinciale. Tra i progetti già promossi dall’Agenzia per la famiglia: il “Voucher sportivo per le famiglie”, un contributo alle famiglie in difficoltà economica, e la promozione tariffaria “Ski Family in Trentino”, che prevede al solo costo dello skipass adulto di un genitore, la gratuità di accesso agli impianti sciistici per tutti i figli fino alla maggiore età.

L’Agenzia per la coesione sociale, la famiglia e la natalità sostiene tutte le politiche provinciali attuate per la promozione della famiglia, fra cui anche le iniziative di sostegno allo sport, che risulta fondamentale per la crescita dei bambini e dei ragazzi, sia dal punto di vista fisico che sociale. Lo sport rappresenta un momento di crescita importante dei giovani, rafforza la personalità e l’aggregazione e contribuisce ad una sana crescita personale, come evidenziato anche nel “Piano strategico straordinario a favore della famiglia e della natalità”, approvato dalla Giunta provinciale nel novembre 2019. Il Piano di Giunta evidenzia la funzione educativa e socializzante dell’attività sportiva al fine di creare forti alleanze tra famiglie e Associazioni sportive e perseguire l’obiettivo di realizzare la comunità educante del Trentino.

L’Accordo tra la Provincia autonoma di Trento e il CONI Trentino guarda verso questa direzione ed è mirato a potenziare ulteriormente le politiche già attuate finora a sostegno dello sport. Vediamone alcune.

– Voucher sportivo per le famiglie: il progetto sostiene l’avvicinamento allo sport da parte delle famiglie numerose aventi determinati requisiti e delle famiglie che si trovano in difficoltà economica, allo scopo di contrastare l’esclusione sociale delle fasce di popolazione potenzialmente più vulnerabili. Il progetto, infatti, prevede di rafforzare il rapporto tra le politiche familiari e le iniziative collegate allo sport tramite l’attivazione di contributi mirati, al fine di sostenere dei percorsi sportivi a favore dei figli minorenni delle due categorie di famiglie sopra citate. Il contributo può essere richiesto annualmente per ciascun figlio minorenne e per una sola disciplina sportiva e varia a seconda della tipologia della famiglia di appartenenza.

Saranno considerati aderenti all’Accordo le Associazioni sportive, le Comunità e i Comuni che hanno già ottenuto la certificazione “Family in Trentino” o quelli che hanno manifestato l’interesse ad acquisirla entro due anni dalla data di adesione al progetto “Voucher sportivo per le famiglie” per la stagione sportiva 2021/2022, per un totale di 275 Organizzazioni.

– Ski Family in Trentino: Per agevolare la pratica dello sci alpino, da anni la Provincia, in collaborazione con 7 stazioni sciistiche del Trentino (Monte Roen-Monte Nock, Predaia, Bondone, Lavarone, Panarotta, Pinzolo, Passo Brocon, Pejo), particolarmente sensibili al target “famiglia con figli”, promuove il progetto “Ski Family in Trentino”, rivolto alle famiglie residenti e ospiti, che offre agevolazioni tariffarie per l’acquisto dello ski pass, tra cui l’accesso gratuito agli impianti sciistici dei figli fino ai 18 anni, dietro il pagamento di uno skipass adulto di un genitore.

– Swim Family: Nell’ambito del progetto transfrontaliero “EuregioFamilyPass” la Provincia, in collaborazione con il CONI Trentino, promuove l’iniziativa “Swim Family in Trentino”, che riconosce alle famiglie in possesso dell’EuregioFamilyPass scontistiche per l’ingresso negli impianti natatori aderenti all’iniziativa.