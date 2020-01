Ice Music Festival, entusiasmo dopo l’esordio dei Bandabardò: l’appuntamento si rinnova giovedì e sabato

domenica, 5 gennaio 2020

Passo Tonale – Attesa per entrare nell’igloo, pubblico in delirio e richiesta di bis al gruppo musicale Bandabardò. E’ così racchiuso la prima serata dell’Ice Music Festival che si è aperto ieri a Passo Paradiso. Il ritmo frizzante della Bandabardò (nel video sotto gli highlights della prima giornata di concerti) ha entusiasmato il pubblico che ha raggiunto in cabinovia dal Passo Tonale il ghiacciaio Presena per assistere al debutto della seconda edizione di Ice Music Festival, la manifestazione musicale che si tiene all’interno di un igloo costruito negli ultimi mesi a quota 2600. Tutti esauriti i 300 posti disponibili.

L’enorme xilofono, le avveniristiche percussioni e i 16 tra violini, viole, violoncelli, chitarre sono assemblati con il ghiaccio dall’artista statunitense Tim Linhart.

VIDEO

PROGRAMMA EVENTI

Il calendario (qui l’elenco completo) prevede da questa settimana fino a 28 marzo 2020 due concerti il giovedì – con i classici della canzone d’autore riletti in chiave popolare e contemporanea – e altrettanti il sabato – per spaziare tra tutti i generi musicali. Attesa per il doppio concerto di sabato 1 febbraio di Elio, che si esibirà in un inedito dedicato a un’avventura tutta ghiacciata.

Lo scorso anno sono andati tutti esauriti i biglietti per i 52 concerti di Ice Music Festival, e anche quest’anno per l’evento organizzato dal Consorzio Pontedilegno-Tonale, dall’APT Val di Sole e da Trentino Marketing, con la collaborazione di Mercedes Benz, è alta la richiesta.