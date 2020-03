Coronavirus: sette morti e 173 contagi in Trentino. La situazione nelle località

domenica, 22 marzo 2020

Trento – Sono sette i morti di Covid-19 e 173 i contagi delle ultime 24 ore in Trentino. Il presidente Maurizio Fugatti ha tracciato un quadro sulla situazione in Trentino ed ha ringraziato tutti per il senso civico mostrato negli ultimi giorni, mentre il dottor Paolo Bordon, direttore generale di Apss Trento, ha illustrato il tipo di cure che potrebbero essere sperimentate sui pazienti, quando ci sarà il via libera a livello nazionale.

Inoltre è stato illustrato dall’assessore provinciale allo sviluppo economico, Achille Spinelli, il decreto del Governo, sulle attività che possono proseguire l’attività, legate alla stretta necessità, e quelle che invece sono sospese. L’assessore Spinelli ha svelato che saranno avanzate al Governo richieste per la deroga di un paio di attività.

L’assessore provinciale alla salute Stefania Segnana ha illustrato la situazione in Trentino: i sette deceduti delle ultime 24 ore sono avvenuti nella comunità dei cappuccini di Trento, all’ospedale di Trento, Rovereto, Arco, Pergine Valsugana, Pieve di Bono e Cles, mentre delle 173 persone contagiate e 110 è stato effettuato il tampone. Complessivamente i contagiati sono 1480, di cui 785 a domicilio, 324 nelle Rsa, 240 ricoverati in malattie infettive e 46 in Terapia Intensiva. Le persone guarite sono 50.

Si sono registrati 18 nuovi contagi (208 complessivi) a Trento, 4 (36) a Rovereto, 24 (148) ad Arco, 10 (36) a Riva del Garda, 3 (37) a Dro, 6 (99) a Ledro, 2 (22) a Storo, 1 (3 ) a Carisolo, 3 (19) a Tione, 3 (45) a Borgo Chiese, 2 (22) a Storo, 2 (52) a Canazei, 1 (4) a Campodenno, 1 (4) a Cis, 1 (6 ) a Tenno, 1 (9) a Predaia, 2 (9) a Cles, 2 (6) a Mezzana, 6 (9) a Pellizzano, 1 (2) a Ossana, 2 (6) a Pejo, 1 (5) a Tre Ville e 3 (31) a Vermiglio.