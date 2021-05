Al via l’estate mondiale della Mtb in Val di Sole: date, opportunità e percorsi

venerdì, 14 maggio 2021

Passo Tonale – Un’estate mondiale di Mountain Bike in Val di Sole è ormai pronta a prendere il via. Gli ultimi accumuli di neve in altura si stanno finalmente sciogliendo, e nella BikeLand per eccellenza sta per alzarsi il sipario su una nuova stagione estiva, quella che riporterà i Mondiali di Mountain Bike in Trentino dal 25 al 29 agosto prossimi.

Solo poche settimane e i due Bike Park della Val di Sole torneranno ad aprirsi alla passione dei rider, in anticipo sulle tempistiche delle ultime stagioni. Per sabato 5 giugno è infatti prevista la grande apertura del Bike Park Val di Sole, a Commezzadura. Tutti i giorni fino al 26 settembre, gli impianti di Daolasa saranno aperti dalle 8.30 alle 12.45 e dalle 14.00 alle 17.15.

In vista dell’attesissimo appuntamento con Campionati del Mondo di Mountain Bike, il Bike Park Val di Sole ha subito alcuni importanti interventi, già iniziati sul finire della scorsa estate. La novità più importante è il rinnovamento della pista White Wolf, completamente ridisegnata e resa più flow con salti, sponde e paraboliche. La White Wolf è una delle due piste rosse del Bike Park, assieme alla Golden Eagle, mentre le due piste nere sono la Wild Grizzly e la mitica Black Snake, proprio il tracciato che metterà alla prova i fenomeni del Downhill a caccia della maglia iridata a fine agosto.

Due settimane più tardi, sabato 19 giugno, con l’apertura delle seggiovie Valbiolo e Valbione, inizierà la stagione estiva del Bike Park PontediLegno-Tonale, il primo BikePark family friendly del Trentino, grazie a una proposta flow e accessibile anche ai più piccoli.

La seggiovia Valbiolo resterà aperta sabato 19 e domenica 20 giugno dalle 8.30 alle 16.30, e a cadenza giornaliera dal 26 giugno al 5 settembre. Dal 24 luglio al 29 agosto, l’orario di chiusura varierà alle 17.30. Inoltre, gli impianti Valbiolo resteranno aperti anche nei weekend del 11-12 settembre e 18-19 settembre. La seggiovia Valbione resterà aperta invece fino al 12 settembre (8.30-17.20): l’orario di chiusura verrà spostato alle 17.50 nel periodo 31 luglio-29 agosto.

Il prezzo del Bike Pass giornaliero (adulto) per il Bike Park Val di Sole è di 33 €, mentre il costo del Bike Pass giornaliero per accedere al Bike Park Pontedilegno-Tonale per gli adulti è di 22 €. Inoltre, è possibile acquistare il Bike Pass Skirama Dolomiti Adamello Brenta al costo di 40 € che permette l’accesso agli impianti di risalita di Pontedilegno-Tonale, Folgarida-Marilleva, Madonna di Campiglio, Pinzolo, Pejo, Andalo-Paganella, Monte Bondone e Folgaria-Lavarone.

All’interno dei Bike Park, così come nelle aree di supporto e di servizio, sarà garantito il rispetto delle normative volte a garantire il distanziamento sociale. Tutti gli impianti saranno adeguatamente sanificati prima dell’utilizzo e verrà garantito il ricambio di aria anche sulle cabinovie.

Per consultare gli orari di apertura, il listino prezzi e per maggiori informazioni:

– Bike Park Val di Sole: www.ski.it/it/listini-ticket

– Bike Park PontediLegno-Tonale: www.pontedilegnotonale.com/it/skipass-e-risalite/bikepass/

– Skirama Bike Pass: www.skirama.it/it/skirama-bike-pass