Lavori e pulizia neve sulla statale del Passo Gavia

lunedì, 17 maggio 2021

Ponte di Legno – Lavori in corso per l’apertura della strada del Gavia, che quest’anno è tornata sotto la gestione di Anas. Sono ripresi oggi – nel corso del weekend in quota è nevicato – i lavori di sgombero della neve sulla strada del Passo Gavia: il versante bresciano, da Sant’Apollonia di Ponte di Legno (Brescia) è stato ripulito fino al penultimo tornante, mentre sul versante valtellinese, scendendo verso Santa Caterina Valfurva (Sondrio), sono da completare alcuni tratti dal Berni. Oltre alla pulizia saranno sistemati parapetti e guard rail e messa in sicurezza la sede stradale. La riapertura della statale del Passo Gavia dovrebbe avvenire entro fine mese con il via libera a bici, moto e auto. Fino allo scorso mese le decisioni sulla strada spettavano alle Province di Brescia e Sondrio, da inizio maggio la competenza è tornata – dopo vent’anni – ad Anas.

Sono ancora chiusi, ma la loro riapertura sarà a breve, il Passo del Mortirolo, che unisce Valle Camonica e Valtellina e il passo San Marco tra Valtellina e Val Brembana.