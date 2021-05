Wolf-O, corsa di orientamento sull’Alpe Cimbra

mercoledì, 12 maggio 2021

Folgaria – Nata dall’idea della Night Hawk in Norvegia nell’estate del 2016 e organizzata lo scorso anno al Lavarone, questa gara, suddivisa in due giornate, è stata chiamata Wolf-O: si svolgerà sabato 15 maggio nel pomeriggio, con una prova Sprint in centro a Folgaria e con arrivo in Piazza San Lorenzo, mentre domenica 16 maggio la partenza sarà al mattino dalla località Colpi a Costa di Folgaria.

Competizione altamente spettacolare dal punto di vista sportivo, soprattutto per i partecipanti, che con cartina e bussola, dovranno trovare le così dette “lanterne” o punti di controllo: non è una ricerca facile, perché saranno “nascoste” in mezzo ai boschi.

La vocazione per la corsa orientamento è fortemente consolidata sull’Alpe Cimbra dove sono presenti dei percorsi permanenti di orienteering, divertenti anche per i neofiti, e dove in passato si sono svolti importanti competizioni sia a carattere nazionale che internazionale.

La manifestazione vede l’organizzazione della società sportiva Gronlait Orienteering Team, diretta da Roberto Sartori.

Info e iscrizioni www.gronlait.it