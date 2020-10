“Le pandemie nella storia”, webinar con la Fondazione Bruno Kessler

mercoledì, 28 ottobre 2020

Trento – “Le pandemie nella storia”, è il team del webinar in collaborazione con la Fondazione Bruno Kessler, in programma giovedì 29 ottobre dalle 17.30 alle 18.30. Saranno affrontati la ricostruzione delle principali pestilenze che colpirono la Penisola nel corso dei secoli e le modalità in cui gli stati reagirono, un appuntamento per cercare di comprendere quali sono gli effetti sociali, economici e demografici delle pandemie evidenziandone il loro impatto sulle diseguaglianze.

Il ricercatore dell’Istituto Storico Italo-Germanico FBK Enrico Valseriati e il professore di storia economica all’Università Bocconi di Milano Guido Alfani mostreranno come le pandemie, una costante della storia umana, hanno trasformato le società in cui sono comparse e hanno cambiato o influenzato in modo decisivo il corso della storia dal tardo Medioevo sino ai giorni nostri.

L’incontro sarà moderato dal ricercatore dell’Istituto Storico Italo-Germanico FBK, Claudio Ferlan e sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del festival Educa.

Guido Alfani

Professore ordinario di storia economica presso l’Università Bocconi. Si occupa prevalentemente di storia delle epidemie e delle carestie, di disuguaglianza economica e mobilità sociale nel lungo periodo. Ha pubblicato, assieme ad Alessia Melegaro, Pandemie d’Italia. Dalla Peste Nera all’Influenza Suina: l’impatto sulla società. (2010).

Enrico Valseriati

Enrico Valseriati è PhD in Storia moderna. Si occupa principalmente di dissenso politico e di storia culturale, con particolare riferimento alla Repubblica di Venezia tra XV e XVI. Da settembre 2019 è fellow dell’Istituto Storico Italo-germanico in Trento della Fondazione Bruno Kessler, nell’ambito del progetto internazionale Public Renaissance: Urban Cultures of Public Space between Early Modern Europe and the Present (PURE). Autore e speaker del podcast Epidemie nel tempo, ha pubblicato, tra gli altri, il libro Tra Venezia e l’Impero. Dissenso e conflitto politico a Brescia nell’età di Carlo V, Milano, Franco Angeli, 2016.

Claudio Ferlan

Ricercatore presso l’Istituto Storico Italo-Germanico della Fondazione Bruno Kessler. Laureato in giurisprudenza e in storia del cristianesimo, dottore di ricerca in storia moderna, studioso della Compagnia di Gesù, si occupa di storia della cultura alimentare, con particolare riferimento alle missioni cristiane di età moderna, in Europa e nelle Americhe.

