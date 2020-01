venerdì, 17 gennaio 2020

Mezzocorona – Grande appuntamento lunedì 20 gennaio con la Serata del Mister alle Cantine Rotari di Mezzocorona (Trento). Istituito il premio “Personaggio sportivo dell’anno”

Una serata del Mister da record quella che lunedì 20 gennaio andrà in scena alle Cantine Rotari di Mezzocorona. Saranno infatti ben 225 i tecnici della regione Trentino Alto Adige che prenderanno parte al tradizionale appuntamento che, ormai da 27 anni, viene organizzato dall’AIAC del Trentino Alto Adige, un momento particolarmente apprezzato e impreziosito dalle premiazioni di tutti gli allenatori che nel corso della stagione precedente hanno guidato la loro squadra alla vittoria di un campionato.

Saranno numerosi gli ospiti che interverranno nel corso della serata, che scatterà alle 19.30 per concludersi alle 23. Rolando Maran, tecnico della rivelazione Cagliari, portato quest’anno dall’allenatore trentino fino ai piani alti della classifica di serie A, sarà l’ospite clou, accompagnato dal suo storico braccio destro Christian Maraner. Altri nomi noti del calcio nazionale presenti alla Serata del Mister saranno Mario Beretta, rappresentante AIAC nel Consiglio Nazionale Federale ed ex allenatore di Chievo, Parma, Siena, Lecce e Torino, Giancarlo Camolese, ex allenatore del Torino, Francesco Perondi, preparatore atletico nello staff della Nazionale maggiore femminile, Luca Perdomi, vice presidente dell’AIAC nazionale, Stefano Marchetti, direttore generale del Cittadella.

La grande novità dell’edizione 2020 è rappresentata dal fatto che per la prima volta la Serata del Mister sarà trasmessa in diretta streaming – grazie al contributo tecnico della Wasabi Filmakers con la regia di Gianfranco Dusmet – sulla pagina facebook nazionale dell’AIAC, in maniera tale da permettere a tutti di poter assistere dal proprio pc o dal proprio smartphone all’iniziativa promossa come sempre dall’AIAC del Trentino Alto Adige. La Serata del Mister, inoltre, varcherà i confini nazionali, visto che verrà trasmessa sulla pagina facebook dell’Associazione Allenatori dell’Austria.

La seconda novità è rappresentata dall’istituzione del premio “Personaggio sportivo dell’anno”, un ulteriore riconoscimento che verrà assegnato durante la serata ad un personaggio, non necessariamente un allenatore, che nel corso dell’anno solare ha saputo mettersi in luce in maniera particolare.