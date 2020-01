Sci alpino: a Ponte di Legno i big dello slalom per allenarsi

martedì, 7 gennaio 2020

Ponte di Legno – Anche quest’anno le squadre nazionali hanno scelto il comprensorio Pontedilegno-Tonale per i propri allenamenti, in vista dei prestigiosi appuntamenti agonistici, in particolare quelli di Coppa del mondo con le gare di Slalom e Slalom Gigante in programma domani a Madonna di Campiglio e ad Adelboden nel fine settimana.

La settimana scorsa sulla pista nera di Casola, a Ponte di Legno, si sono allenati gli atleti della squadra B di Coppa Europa mentre in questi giorni e fino a domani sono presenti la nazionale maschile svedese allenata da Walter Girardi e la nazionale maschile finlandese.

Domani e giovedì la pista sarà invece riservata alla squadra di gigante di Coppa del Mondo allenata da Giancarlo Bergamelli, con De Aliprandini, Nani, Zingerle, Bosca, Borsotti e Ballerin ai quali si uniranno, nella sola giornata di giovedì, Manfred Möelgg, Tonetti e Maurberger più lo sloveno Kranjec.

C’è grande attesa venerdì per la nazionale francese con Alexis Pinterault, vincitore di tre medaglie olimpiche e di due medaglie d’oro iridate, con Noël vincitore dello slalom di Zagabria di domenica scorsa, Muffat Jeandet e del norvegese Henrik Kristoffersen campione mondiale nello slalom gigante a Åre 2019 che vanta nel suo palmarès due medaglie olimpiche e una Coppa del Mondo di slalom speciale.

Nel corso degli anni sono sempre di più gli atleti che scelgono la pista Casola per allenarsi, complici anche gli investimenti fatti dalla SIT sul tracciato per allungarlo, allargarlo a 50 metri e renderlo adatto ad ospitare gare di alto livello.