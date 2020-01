Sci, Alpe Cimbra FIS Children Cup: le nazioni presenti e il programma

domenica, 19 gennaio 2020

Folgaria – L’Alpe Cimbra FIS Children Cup (qui presentazione e dettagli) conferma il proprio connotato di “mondialino” giovanile. Dal 26 gennaio al 1° febbraio sarà animata da atleti provenienti da quattro diversi continenti e da 31 nazioni, ma altre adesioni potrebbero arrivare nei prossimi giorni, come spesso accaduto in passato.

In gara sfileranno i migliori talenti delle categorie under 14 e under 16, con tutte le nazioni “big” europee al cancelletto di partenza, ma anche giovani sciatori in rappresentanza delle più lontane Argentina, Australia, Nuova Zelanda, Giappone e con il ritorno di bandiere curiose come quella di Taipei Cinese e della Malaysia. Foto di Raffaele Merler.

A proposito di ritorni, spicca su tutti quello dell’Austria, una delle nazioni di riferimento dello sci alpino mondiale. La squadra d’oltralpe si era presentata a Folgaria già lo scorso anno ed ha confermato la propria presenza, dopo l’assenza per alcune edizioni a causa della concomitanza con i propri Campionati nazionali giovanili. Non sarà così quest’anno e i baby talenti del Wunder Team sono attesi fra i protagonisti, già vincitori del medagliere nel 2019, mentre la classifica per nazioni vide trionfare l’Italia.

Detto del ritorno dell’Austria, è arrivata anche la conferma del team Stati Uniti, che dodici mesi fa dette forfait all’ultimo momento. Oltre a queste due forti nazioni fra le big iscritte c’è ovviamente l’Italia, vittoriosa nel 2018. Austriaci e italiani dovranno vedersela con le scandinave Svezia e Finlandia, quindi con Germania e Slovenia, così come con la Svizzera, uno dei vivai più interessanti del panorama sciistico mondiale, come confermato dai risultati conquistati nelle ultime annate nelle massime competizioni internazionali.

A completare l’elenco provvisorio delle squadre iscritte vi sono le altre europee Albania, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Gran Bretagna, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Olanda, Polonia, Russia e Slovacchia. Un bel drappello, di cui può essere soddisfatto il comitato organizzatore presieduto da Fabrizio Gennari, che anche quest’anno potrà avvalersi dell’importante collaborazione dell’Apt Alpe Cimbra e di quella della Polisportiva Alpe Cimbra, quest’ultima impegnata nella parte tecnica.

Le nazioni presenti

EUROPA: Albania, Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Finlandia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Olanda, Polonia, Repubblica Ceca, Russia, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Svizzera, Ungheria

ASIA: Cipro, Giappone, Taipei Cinese, Malaysia

AMERICA: Argentina, Cile, Stati Uniti

OCEANIA: Australia, Nuova Zelanda

Il programma dell’Alpe Cimbra FIS Children Cup

DOMENICA 26 GENNAIO

Folgaria: ore 16.00 – alla Sala Riunioni del Palaghiaccio – Riunione di Giuria per le Selezioni della Squadra Italiana

ore 18.30 – in Piazza San Lorenzo – Cerimonia di apertura delle Selezioni della Squadra Italiana

LUNEDÌ 27 GENNAIO

Fondo Grande: Trofeo Cassa Rurale Vallagarina – 50° Selezioni della Squadra italiana

Ore 9.00 – Gigante ragazzi (under 14) pista Agonistica e Slalom allievi (under 16) pista Martinella Nord

Folgaria: ore 17.00 – alla Sala Riunioni del Palaghiaccio – Riunione di Giuria per le Selezioni della Squadra Italiana

MARTEDÌ 28 GENNAIO

Fondo Grande: Trofeo Cassa Rurale Vallagarina – 50° Selezioni della Squadra italiana

Ore 9.00 – Gigante allievi (under 16) pista Agonistica e Slalom ragazzi (under 14) pista Martinella Nord

Folgaria Piazza S. Lorenzo: Ore 15.30 – Premiazioni del Trofeo Cassa Rurale Vallagarina – 50° Selezioni della Squadra italiana

MERCOLEDÌ 29 GENNAIO

Folgaria: Ore 10:00 – 12:00 – Ufficio Gare Palaghiaccio Distribuzione pettorali Team Event Parallelo a squadre

Costa di Folgaria: Ore 13:00 – 14:00 – Nel parterre distribuzione Pettorali Team Event

Ore 14.00 – 14.20 – pista Dosso della Madonna – Ricognizione Team Event

Ore 14.30 – pista Dosso della Madonna – Inizio fase eliminatoria – Partenza 1ª Nazione – 1 discesa per atleta

Ore 18:30 – Dosso della Madonna – Inizio fase finale 16 squadre Team Event

GIOVEDÌ 30 GENNAIO

Folgaria: Sala Riunioni del Palaghiaccio – 9.30 Accreditamento e controllo passaporti.

Ore 15.00 – Riunione di Giuria e sorteggi Alpe Cimbra FIS Children Cup

Folgaria: ore 15.00/19.00 Villaggio – Piazza S. Lorenzo

ore 18.00 – Cerimonia di apertura dell’Alpe Cimbra FIS Children Cup

VENERDÌ 31 GENNAIO

Fondo Grande: Alpe Cimbra FIS Children Cup

Ore 9.00 – Gigante ragazzi (under 14) pista Agonistica e Slalom allievi (under 16) pista Martinella Nord

Ore 09.00 – 13.00: Race Village

Folgaria: ore 17.00 – Sala Riunioni del Palaghiaccio – Riunione di Giuria e sorteggi dell’Alpe Cimbra FIS Children Cup

ore 20.00 – Party delle Nazioni

SABATO 1 FEBBRAIO

Fondo Grande: Alpe Cimbra FIS Children Cup

Ore 9.00 – Gigante allievi (under 16) pista Agonistica e Slalom ragazzi (under 14) pista Martinella Nord

Ore 09.00 – 13.00: Race Village

Folgaria: Ore 15.00 – Cerimonia di premiazione dell’Alpe Cimbra FIS CHILDREN CUP

SABATO 8 FEBBRAIO

Trento: Dalle ore 14.30 alle ore 17: 52° Premio di Pittura Cassa Rurale di Trento – Piazza Fiera