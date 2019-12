Riva del Garda: cresce l’attesa per Hop, il grande evento di San Silvestro con Il Pagante

venerdì, 27 dicembre 2019

Riva del Garda – Dopo le feste natalizie si avvicina il grande appuntamento di San Silvestro a Riva del Garda (Trento). Hop! ritorna anche quest’anno al Palameeting con la sua nona edizione: l’evento è stato creato per offrire un’occasione di divertimento all’insegna della musica di qualità e della sicurezza nella serata del 31 dicembre, tanto frequentato quanto apprezzato dai giovani trentini e non solo. HOP! è un evento organizzato da Riva del Garda Fierecongressi SpA in collaborazione con Sideout Eventi e con il supporto di Cassa Rurale Alto Garda, Garda Trentino, Comune di Riva del Garda, Comune di Arco, Comune di Nago-Torbole, Comunità di Valle Alto Garda e Ledro.

GLI ARTISTI - Quest’anno, così come nelle edizioni passate, si preannuncia un evento caratterizzato da proposte artistiche di alto livello e una chiave stilistica al passo con le principali tendenze musicali, come annuncia Gianluca di Cosmo, Direttore Artistico di Hop!.

Come da tradizione, l’apertura della serata alle 21.30 sarà affidata a un giovane dj locale e per l’occasione è stato scelto Dj NMJ, giovanissimo e promettente dj rivano. Salirà poi sul palco del Palameeting Sick Luke, uno dei producer più prolifici della scena rap italiana, nonché talentuoso dj e rapper. Figlio dello storico rapper romano Duke Montana, Sick Luke ha all’attivo collaborazioni con artisti di spicco quali Sfera Ebbasta, Gué Pequeno, Emis Killa, Marracash, Fabri Fibra e la Dark Polo Gang, gruppo trap romano con cui inizia a lavorare nel 2015.

Dopo la mezzanotte salirà sul palco DJ 2P, uno dei dj più famosi del panorama hip-hop italiano: super-campione di turntablism, ovvero l’arte di scratchare, vanta nel suo curriculum collaborazioni con artisti rap del calibro di Clementino, Marracash, Ensi, Salmo e MadMan.

Dopo di lui, clou della serata con ospite Il Pagante: l’attesissimo gruppo composto da Roberta Branchini, Federica Napoli e Eddy Veerus (Edoardo Cremona), nasce nel 2010 come una pagina Facebook e, con l’idea di trasformare in musica i post pubblicati sui social, conquista il pubblico grazie a uno stile ironico e originale caratterizzato da un sound che viaggia tra il pop e l’elettronica. Le produzioni del trio collezionano milioni di visualizzazioni su YouTube, vincono Dischi D’oro e di Platino. Tra i singoli più famosi, Ultimo, Il terrone va di moda, Settimana Bianca, Bomber e #Sbatti.

A chiudere la nottata, che si protrarrà fino alle 4 circa, ci saranno gli Shufflers, ecclettico duo trentino formatosi nel 2016, noto per l’energia e la fantasia che sprigiona sullo stage combinando hit di tendenza a sound originali che intercettano sonorità Trap e Bass Music.

GLI INTERVENTI - “L’evento Hop! rappresenta un’opportunità di divertimento responsabile per i giovani del territorio, garantendone la sicurezza e veicolando così un importante messaggio – spiega Giovanni Laezza, Direttore Generale di Riva del Garda Fierecongressi – Grazie infatti alla qualità degli allestimenti e a uno staff di security professionale operativo al fianco delle Autorità di Pubblica Sicurezza locali, i ragazzi che vi partecipano, che hanno un’età generalmente compresa tra i 14 e i 25 anni, possono vivere una bella serata con gli amici, senza rischi e godendosi lo show di artisti di punta della scena musicale nazionale. In piena sicurezza anche il viaggio di andata e ritorno a casa, grazie al servizio di navette nella zona dell’Alto Garda e in tutta la provincia: tutto ciò rientra pienamente nella strategia aziendale di impegno verso il territorio e la sua comunità”.

“Edizione dopo edizione Hop! si conferma un unicum nel panorama di intrattenimento per la notte di Capodanno e volano di promozione del territorio – ha sottolineato Adalberto Mosaner, sindaco di Riva del Garda -. Si tratta di un evento nato per rispondere a una mancanza di cui risentiva il territorio nel panorama dell’intrattenimento musicale dedicato ai giovani per Capodanno. Un appuntamento ormai consolidato che, grazie all’efficiente macchina organizzativa dello staff di Fierecongressi, ha portato una risposta di qualità. Il Capodanno rappresenta un’occasione importante per promuovere il territorio dell’Alto Garda destagionalizzando l’offerta turistica e Hop!, richiamando ragazzi provenienti anche da fuori regione, rappresenta un’ulteriore dimostrazione dell’interesse rivolto al nostro territorio nella stagione invernale».

LA SICUREZZA - Una ventina le persone qualificate parte dello staff di security a presidio delle 16 uscite di sicurezza e delle aree del Palameeting. Location che, ha annunciato Laezza, “con tutta probabilità sarà l’ultima volta che ospiterà l’evento, il cui svolgimento l’anno prossimo sarà garantito altrove. Questo in previsione dell’avanzamento dei lavori di riqualificazione, che si auspica arriveranno alla demolizione della struttura nel mese di ottobre 2020, per proseguire con la costruzione del nuovo Centro Congressi”. Se l’attenzione alle condizioni di sicurezza rappresenta il caposaldo attorno a cui da sempre si concentrano impegno e risorse nell’organizzazione della festa, altrettanto distintiva di Hop! è la qualità della varietà musicale offerta al giovane pubblico.

BIGLIETTI - Il costo del biglietto è di 18 euro in prevendita, mentre acquistandolo all’ingresso è di 20 euro. Le prevendite, che si trovano anche online sul circuito MidaTicket, sono disponibili presso il Centro Congressi di Riva del Garda, gli uffici di Garda Trentino di Riva del Garda e Arco, nei negozi Maison19.10 di Trento e Kosmos di Rovereto.

NAVETTE - Sarà attivo il servizio di bus navetta gratuito che collegherà Riva del Garda con Arco, Torbole e Nago, con partenze cadenzate ogni 20-30 minuti dalle 21.30 fino alle 5 (sospensione servizio dall’ 1.30 all’1.55). Saranno a tariffa agevolata le navette con servizio di andata e ritorno da Mezzolombardo, Trento e Rovereto (con fermate a Calliano e Mori), e dalla Val di Ledro con fermata a Bezzecca.