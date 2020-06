Riva del Garda, a dicembre 2020 Expo Riva Schuh e Gardabags: le novità

lunedì, 15 giugno 2020

Riva del Garda – Anticipata a dicembre 2020 l’edizione invernale di Expo Riva Schuh e Gardabags. Riva del Garda Fierecongressi con il presidente Roberto Pellegrini e la direttrice Alessandra Albarelli hanno svelato le nuove date delle prossime edizioni di Expo Riva Schuh e Gardabags, cjhe si terranno dall’11 al 14 dicembre 2020. Il sindaco di Riva del Garda (Trento), Adalberto Mosaner, ha sottolineato l’importanza di ripartire e una collocazione ideale per le due manifestazioni che fanno da grande richiamo per i buyer mondiali (nella foto da sinistra Alessandra Albarelli, Roberto Pellegrini e Adalberto Mosaner).

EXPO RIVA SCHUH E GARDABAGS – Dopo un’attenta valutazione degli scenari possibili e dopo aver consultato tutti gli operatori coinvolti – espositori, visitatori e stakeholder internazionali e locali -, Riva del Garda Fierecongressi ha individuato le nuove date – dall’11 al 14 dicembre 2020 – delle prossime edizioni di Expo Riva Schuh e Gardabags.

“In un contesto in continua evoluzione come quello in cui ci troviamo a operare, è necessario prendere decisioni eccezionali: la scelta delle nuove date di Expo Riva Schuh e Gardabags mira a salvaguardare il mercato di riferimento delle due manifestazioni. Negli ultimi due mesi abbiamo mantenuto costantemente aperto un canale di dialogo con aziende espositrici e buyer, sia con un’indagine online, sia attraverso confronti diretti con Istituzioni di Rappresentanza e Agenzie internazionali. Da questo attento lavoro di analisi e ascolto è emersa la volontà comune di non vivere passivamente il momento, ma di reagire provando a trasformare la crisi in un’opportunità”, ha sottolineato il presidente di Riva del Garda Fierecongressi, Roberto Pellegrini.

LA SCELTA - La decisione di rimodulare il calendario fieristico, anticipando l’edizione di gennaio a dicembre 2020, non è solo il risultato dell’eccezionale periodo storico, ma rappresenta un impulso positivo per le aziende del comparto a una reale ripresa degli scambi commerciali a livello internazionale.

Una scelta strategica importante perché consente di facilitare la riattivazione della filiera per uno specifico segmento di mercato e ne incoraggia la ripresa sia dal punto di vista del business che dell’informazione. Expo Riva Schuh e, più recentemente Gardabags, sono due manifestazioni di riferimento per i rispettivi settori e desiderano favorire l’incontro e il dialogo tra i vari attori che si confrontano sulle esigenze e sulle richieste del mercato.

“Si tratta di un’interazione fondamentale per la ripartenza della filiera, inoltre la collocazione temporale, unica nel settore delle calzature di volume e dell’accessorio, permetterà di presentare con netto anticipo le collezioni AI 2022”, ha proseguito il presidente di Riva Del Garda Fierecongressi, Roberto Pellegrini.

Le nuove date sono state presentate oggi a Riva del Garda con gli interventi di Roberto Pellegrini, presidente di Riva del Garda Fierecongressi, Alessandra Albarelli (video), direttrice generale dell’ente fiera, e il sindaco Adalnerto Mosaner. Sono state riassunte le iniziative di avvicinamento all’edizione di dicembre insieme alle relative attività di comunicazione.

VIDEO

La 94esima edizione di Expo Riva Schuh e la quinta edizione di Gardabags si svolgeranno nel rispetto delle norme atte a salvaguardare la salute di tutti gli operatori.

“Il nostro scopo è rendere sicuro il quartiere fieristico – spiega la direttrice generale di Riva del Garda Fierecongressi, Alessandra Albarelli - perciò siamo pronti ad aumentare gli sforzi per mettere in campo tutte le azioni che ci consentiranno di rendere l’evento di dicembre un momento in cui riprendere contatti e affari in titale sicurezza. Siamo propnti per gestire al meglio le iniziative straordinarie che abbiamo predisposto, con il prioritario obiettivo di tutelare le persone che prenderanno parte alla manifestazione, la loro salute e le loro occasioni di business all’interno della fiera”.

In linea con i protocolli di sicurezza definiti dalle autorità competenti, sono previste rigide procedure di sanificazione degli ambienti e l’utilizzo dei DPI. Il numero degli ingressi sarà gestito anche all’interno dei singoli stand; gli accessi avverranno previa registrazione oppure attraverso sistemi di matching, mentre gli orari dell’evento saranno estesi. All’interno dei padiglioni del quartiere fieristico saranno inoltre predisposti nuovi layout e gli spazi saranno completamente ripensati per consentire il distanziamento sociale.

Nel periodo tra luglio e novembre 2020, per rafforzare l’attività di comunicazione della manifestazione invernale, è previsto un calendario di iniziative virtuali che mirano a rispondere a diverse esigenze e target.

“Per mantenere vivo il rapporto con tutta la nostra community nei mesi che ci separano dalla prossima edizione di Expo Riva Schuh e Gardabags abbiamo programmato una serie di webinar dedicati al settore. Un percorso di avvicinamento che ci consentirà di rafforzare ulteriormente la fitta rete di relazioni internazionali che da sempre costituisce il plus strategico della manifestazione e di fornire agli operatori uno strumento per monitorare e interpretare l’andamento del mercato”, afferma la Direttrice Generale di Riva del Garda Fierecongressi, Alessandra Albarelli.

WEBINAR - Il primo webinar – After the Covid storm: from difficulties to relaunch – how the world footwear market is currently behaving and how will it behave? – in programma il 22 luglio, sarà l’occasione per tracciare un quadro complessivo del settore calzaturiero, analizzando dati e tendenze a livello internazionale.

Al mondo del retail sarà invece dedicato il secondo appuntamento – Redefining retail culture – in calendario per la giornata del 29 settembre. Il 10 novembre si concluderà infine la serie di appuntamenti con il webinar 2022 industry big ideas, incentrato sull’analisi dei maggiori trend del fashion.

La 94esima edizione di Expo Riva Schuh e la quinta edizione di Gardabags sono in calendario al quartiere fieristico di Riva del Garda dall’11 al 14 dicembre 2020.