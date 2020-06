Rail zip line e Fly Emotion, così si rilancia Albaredo

mercoledì, 10 giugno 2020

Albaredo – Sono numerose le novità nell’estate post Covid-19 ad Albaredo (Sondrio) e la più importante è sicuramente la rail zip line che sarà inaugurata a breve, mentre Fly Emotion sarà aperta al pubblico da dopodomani, 12 giugno.

Albaredo è stato individuato come un modello da parte di Unimont di Edolo (Brescia) che recentemente con il sindaco Patrizio Del Nero ha illustrato in un webinar il modello di sviluppo turistico sostenibile.

Una piccola realtà che nel corso del periodo estivo torna a vivere e triplica i residenti. Gli investimenti dell’Amministrazione comunale guidata da Patrizio Del Nero (nella foto) vanno nella direzione di ampliare l’offerta turistica, in particolare: ampliamento del rifugio Alpe Piazza, realizzazione della bike house, centro ricarica delle bici e nuova ciclovia del Bitto con un collegamento in quota con il Passo San Marco e la Valgerola. E l’estate 2020, che vedrà la riscoperta della montagna, è un’occasione importante per il rilancio di Albaredo.