Ponte di Legno: intrattenimento con la “Quiz Night”

domenica, 23 agosto 2020

Ponte di Legno – Una serata nel segno dei “Quiz”. A Ponte di Legno (Brescia), nell’ampio giardino davanti alla sede dell’Unione dei Comuni dell’Alta Valle Camonica, è andato in scena “Quiz Night”.

Un appuntamento, promosso dalla Pro loco di Ponte di Legno, che ha richiamato bambini e famiglie, e il pubblico ha partecipato. Tanti premi in palio e le persone di tutte le età che hanno preso parte all’evento si sono messe in gioco. Al termine tutti sono rimasti entusiasti. Numerosi i quiz, alcuni con trabocchetti, che sono stati posti dal conduttore della serata e non sono mancate le sorprese anche su natura, fauna e flora del territorio dell’Alta Valle Camonica.