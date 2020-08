Ponte di Legno: a Sant’Apollonia e Case di Viso l’education tour sul Silter Dop

giovedì, 27 agosto 2020

Ponte di Legno – Ultimo atto dell’iniziativa estiva del Consorzio Silter DOP, patrocinata della Comunità Montane di Valle Camonica e del Sebino Bresciano: Malghe aperte Silter Dop. L’educational tour ha conquistato famiglie, giovani e bambini. Il Consorzio Silter Dop, al fine di far conoscere il formaggio prodotto in alpeggio, ha promosso durante l’estate una serie di appuntamenti, in cui il personale d’alpe sarà disponibile ad accogliere i visitatori che vorranno vedere come vengono condotte le vacche al pascolo, come vengono munte e come viene trasformato il latte in formaggio Silter Dop. A seguire degustazione gratuita.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Malga Sant’Apollonia Ponte di Legno – 29 agosto – Oscar Baccanelli – 339 5650964

Case di Viso Ponte di Legno – 29 agosto e 13 settembre – Andrea Bezzi 335 6921753