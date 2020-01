Piste da sci, ambiente e famiglie: l’Alpe Cimbra e la FIS Children Cup

sabato, 18 gennaio 2020

Folgaria – Folgaria e la sua ski area Alpe Cimbra Folgaria, Lavarone e Luserna sono un importante centro turistico ideale per le vacanze di bambini e famiglie, grazie alle numerose iniziative dedicate ai più piccoli e ai loro genitori. I bambini sono protagonisti del soggiorno, sia sulle piste sia fuori, grazie a momenti d’animazione e intrattenimento organizzati nei paesi, grazie ai family hotel del brand Folgaria Hospitality, ai rifugi con menù e aree per bambini, senza dimenticare le piste da slittino e i percorsi per escursioni con ciaspole o passeggini. Foto di Raffaele Merler, qui la presentazione dell’evento.

Il Comprensorio sciistico dell’Alpe Cimbra è sede di allenamento ufficiale alpino della nazionale degli Stati Uniti di sci alpino fino alle Olimpiadi di Pechino 2022 ed è facile incontrare sulle piste Salizzona o Agonistica campioni del calibro di Mikaela Shiffrin, Ted Ligety, Tommy Ford; lo scorso anno pure Lindsey Vonn. E proprio grazie alla preparazione sempre ottimale dei tracciati di gara giungono a Folgaria anche campioni di altre nazioni, come l’Austria e l’Italia.

Ospitare dal 2011 il più importante evento giovanile di sci alpino quale l’Alpe Cimbra FIS Children Cup rappresenta uno straordinario veicolo promozionale e un’opportunità di identificazione internazionale, come sottolinea il presidente di Apt Alpe Cimbra Alessandro Marchesi: «Anche per questa edizione l’impegno di Apt è stato massimo, anche da un punto di vista economico, per rendere possibile la manifestazione e massimo anche il coinvolgimento della Polisportiva Alpe Cimbra, alla quale va il nostro sincero ringraziamento per il lavoro che andrà a svolgere».

Gli fa eco il direttore dell’Apt Alpe Cimbra Daniela Vecchiato: «La località è pronta ad accogliere con grande entusiasmo questa nuova edizione dell’Alpe Cimbra FIS Children Cup, del resto la nostra vocazione per le manifestazioni a supporto dello sport e dello sci giovanile è stata coltivata in questi anni in tutte le occasioni possibili. Il centro di Folgaria ospiterà le due grandi sfilate di apertura di domenica 26 gennaio e di giovedì 30 gennaio alle ore 18.00, con la partecipazione della Banda Folkloristica di Folgaria e saranno i momenti in cui il territorio esprime idealmente il suo abbraccio a questi giovanissimi sciatori».

Il vasto carosello sciistico della Ski area Folgaria Lavarone offre 66 piste adatte a tutti i livelli di preparazione, dando vita ad un carosello lungo ben 104 chilometri. Un’area che abbraccia magnifici panorami diversi a ogni tappa. In questo splendido contesto si può vivere insieme alla famiglia lo sport che più si ama: sci alpino, sci alpinismo, snowboard, freeride, sci fondo, fat bike e persino lo sleddog.

«La Società Folgaria Ski – afferma l’Ad Alessandro Casti – è pronta ad ospitare questa importantissima manifestazione internazionale, la macchina operativa è in funzione al gran completo per garantire la migliore preparazione delle piste di gara che saranno messe a disposizione nelle migliori condizioni possibili agli atleti, ai quali facciamo un caloroso augurio per realizzare su queste nevi i loro sogni. L’esperienza maturata in questi anni per la preparazione delle piste per le grandi squadre del circo bianco e in primis della squadra U.S Ski Team, oltre che per Mikaela Shiffrin, ci permettono di affermare con grande serenità che saranno ancora una volta piste da campioni».

Un comprensorio turistico che ha scelto di rispettare l’ambiente. Utilizzando infatti energia proveniente da fonte rinnovabile, contribuiscono a migliorare l’ambiente nel quale vivono e a garantire un futuro migliore alle nuove generazioni. Grazie a «100% Energia Pulita Dolomiti Energia» nel 2018 è stata evitata la produzione di 11,8251 tonnellate di Co2.

Per informazioni: www.alpecimbra.it

Le piste gara sono l’Agonistica e la Martinella Nord, il Team Event va in scena alla Dosso della Madonna

Il palcoscenico principale dell’Alpe Cimbra FIS Children Cup è rappresentato dalle piste della Ski area Alpe Cimbra Folgaria e Lavarone, dove si svolgeranno sia le selezioni italiane sia le gare della fase internazionale. I giovani campioni saranno impegnati sulle piste Agonistica e Martinella Nord del pendio di Fondo Grande, che, per la sesta volta consecutiva, ospiterà questo evento giovanile e, come nelle edizioni precedenti, spettacolo e divertimento saranno assicurati anche per il pubblico, che potrà comodamente ammirare le discese di tutti i ragazzi in gara.

Le prove di Slalom Gigante, sia della categoria Ragazzi (Under 14) sia della categoria Allievi (Under 16), si disputeranno sulla pista Agonistica: il cancelletto di partenza di questa “nera” è posizionato a 1.615 metri di altitudine e l’arrivo a quota 1.336 metri, per un totale di 279 metri di dislivello, distribuiti sui 1.300 metri di lunghezza della pista.

La Martinella Nord, invece, fece il suo debutto al Trofeo nel 2013 ed è la traccia che corre in parallelo all’Agonistica, sulla quale andranno in scena le prove dello Slalom Speciale di entrambe le categorie. Gli specialisti dei pali stretti scatteranno dal cancelletto collocato a 1.495 metri e dopo 159 metri di “tuffo” verticale taglieranno il traguardo ancora a 1.336 metri, dove verranno accolti dal tifo e dal calore di amici, parenti e tifosi in attesa nel parterre.

Con la stagione 2018 fece il proprio esordio nel programma della competizione anche il Team Event, che si svolgerà, come le identiche competizioni di Coppa del Mondo, Campionato Mondiale e Olimpiadi, in versione serale con le luci dei riflettori. Teatro di questa sfida sarà la pista Dosso della Madonna a Costa di Folgaria, non eccessivamente impegnativa, nella sua parte finale, sulla quale verrà tracciato uno slalom parallelo sulla parte finale del pendio con un dislivello di 60 metri. Un evento nuovo, che evidenzia lo spirito di squadra e che sarà sicuramente apprezzato anche dal pubblico.