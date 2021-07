martedì, 20 luglio 2021

Cortina – La sfilata di Miss Italia torna a Cortina sulla strada del Vino. Domani sera, dopo la pausa forzata dell’estate 2020, si riconferma per il quinto anno l’appuntamento con la bellezza, nella suggestiva Piazza San Martino.

Si tratta della prima tappa provinciale in Alto Adige per il 2021, che viene ospitata ancora una volta nella bellissima Cortina sulla strada del vino.

La serata, riconfermata dal Comune, e grazie al sostegno dell’hotel Teutschhaus, dall’Associazione Turistica e di Emotion Events in sinergia con numerose aziende locali, non vedrà protagonista solo la bellezza, ma sarà dedicata anche alla buona gastronomia ed ottima musica.

Infatti a partire dalle 19 si potrà degustare, sempre nella Piazza San Martino, un menù pensato ad hoc per la serata accompagnato dai migliori vini della zona. Sempre con la massima osservanza delle restrizioni Covid in vigore.

I riflettori si accenderanno sulla piazza alle 21 e saranno una ventina circa le ragazze provenienti da tutta la Regione, di età compresa tra i 18 e i 30 anni, che coordinate e presentate da Sonia Leonardi, saranno le protagoniste di una elegante sfilata di moda con abiti da sera, body istituzionali, e a seguire le colorate uscite del Centro Moda Canossa, che proporrà gli outfit disegnati dai giovani futuri stilisti.

Durante la serata, Sonia, sarà affiancata per la conduzione in lingua tedesca da Michael Picarella, noto Pr Altoatesino.

Per le ragazze l’obiettivo, non sarà solo salire sul podio, ma la parola d’ordine come in tutte le serate del Concorso, sarà il divertimento e il regalare al pubblico un bel momento di moda e spettacolo. Una serata per staccare la spina e per vivere momenti di spensieratezza. La giuria presieduta dal Sindaco, Manfred Mayr, valuterà le ragazze nei diversi momenti delle sfilate.