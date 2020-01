La festa “Buon anno CSI” apre il 2020 a Darfo: il programma

venerdì, 10 gennaio 2020

Darfo Boario – Il 2020 del CSI Vallecamonica inizia con una festa; per il terzo anno consecutivo il sodalizio sportivo propone, “Buon anno CSI”, un’occasione per ritrovarsi, riflettere e ringraziare alcune persone. Sarà l’atto di chiusura dei festeggiamenti del quarantesimo di fondazione del Comitato CSI di Vallecamonica.

Nel corso dell’iniziativa, in programma domenica 12 gennaio alle ore 15 nell’oratorio di Darfo, saranno premiati gli ex Presidenti del CSI camuno Renato Picciolo e Lino Laffranchini e Amelia Morgano, Presidente del CSI Brescia. Sarà riconosciuto l’impegno degli allenatori Under 30, una trentina, che rappresentano il futuro del CSI in Vallecamonica. Ci sarà uno spazio anche per l’attività sportiva con le premiazioni, e la consegna dello scudetto 2020, dei campionati di calcio delle categorie Open Femminile e Juniores che hanno già concluso la loro stagione agonistica. Non è casuale la scelta dell’Oratorio di Darfo per “Buon Anno CSI”, il Presidente del Gruppo Sportivo Oratorio Darfo, Ettore Laini, riceverà infatti in questo pomeriggio di festa il Discobolo al merito, massima onorificenza nazionale dell’Associazione sportiva. Ettore Laini ha compiuto l’intero percorso all’interno dell’Associazione.

Prima come atleta giocando nelle fila della squadra dell’Oratorio Darfo, poi come allenatore e quindi, da parecchi anni, come Presidente del Gruppo Sportivo Oratorio Darfo. Non si è risparmiato neppure all’interno del Comitato del CSI Vallecamonica ricoprendo il ruolo di responsabile del settore pallavolo e di consigliere di Comitato. “Sempre disponibile con il G.S.O. Darfo a sostenere le proposte non solo sportive del Comitato di Vallecamonica e del CSI Lombardia non fa mancare il suo apporto e, soprattutto, la sua esperienza anche negli incontri associativi. La sua attenzione è rivolta in particolar modo alla promozione dei valori cristiani attraverso l’attività sportiva. Per questo si è fatto promotore dell’esperienza del palio degli oratorio all’interno del CSI Camuno. Da diversi anni è l’animatore del palio delle contrade nell’oratorio del suo paese, evento che coinvolge numerose persone di ogni età e che ha come centro l’oratorio e le sue strutture sportive recentemente ristrutturate grazie al suo impegno.” Al termine delle premiazioni sarà celebrata la S. Messa e offerto un rinfresco a tutti i partecipanti. “Buon Anno CSI” è inserito anche nel percorso di formazione degli allenatori di calcio e pallavolo.