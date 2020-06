Klimahouse Connect: i messaggi dal webinar su casa e salubrità indoor

mercoledì, 10 giugno 2020

Bolzano (A. Pa.) – Primo appuntamento di Klimahouse Connect, promosso da Fiera Bolzano in collaborazione con futuro tre H (Home, Health & Hi-Tech), sui temi della casa e della salubrità indoor in una nuova prospettiva post Covid-19. Il seminario, in videoconferenza con esperti, medici, tecnici dell’edilizia, architetti e giornalisti, ha affrontato come costruire e ristrutturare edifici in cui si possa vivere sicuri, sotto tutti gli aspetti, compresa la salute.

Klimahouse Connects propone quattro webinar. Ieri, in apertura del primo webinar, il direttore di Fiera Bolzano, Thomas Mur, ha spiegato: “Questo evento digitale di Klimahouse avvia un approfondimento sul comfort abitativo e l’emergenza di questi ultimi mesi ci ha portato a riflettere e ripensare a un nuovo modello di casa” (nelle foto in sequenza Thomas Mur, Maria Chiara Voci, Maurizio Grandi, Filippo Caggiano e Stefano Capolongo).

Successivamente i moderatori dell’evento Maria Chiara Voci, giornalista, autore de Il Sole 24 Ore e fondatore del progetto “HHH” e Andrea Dell’Orto, coordinatore tecnico di “HHH”, hanno illustrato il filo conduttore e i relatori del primo webinar: il professor Maurizio Grandi, specialista in Oncologia e Immunoematologia e docente all’Università Sorbona di Parigi; il professore e architetto Stefano Capolongo, direttore del Dipartimento di Architettura, Ambiente Costruito e Ingegneria delle Costruzioni del Politecnico di Milano e l’architetto Filippo Caggiano, professionista, consulente, energetico CasaClima e fondatore di Sanambiens.

Maria Chiara Voci e Andrea Dell’Orto hanno poi svelato il progetto delle tre H, in particolare Home-la casa: residenza abitativa, uffici, scuole, ospedali, immobili produttivi, edifici pubblici di culto e storici dove trascorriamo il 90% del nostro tempo e quindi spesso si creano problemi di cui ignoriamo l’esistenza; Health-la salute: infermieri, personale sanitario, farmacisti e psicologi, medici ambientali di base e specializzati (cardiologi, pneumologi, allergologi e geriatri), HI-Tech-la tecnologia: ciò che può aiutare a risolvere il problema dell’insalubrità nei luoghi di vita, soluzioni hi-tech, riscoperta di metodi e pratiche naturali, benessere psicologico.

Il professor Maurizio Grandi ha posto l’accento sulle 450 sostanze nocive e la crescita esponenziale di sostanze chimiche degli ultimi decenni con patologie sulle persone e un quesito è stato posto sugli elementi che diventano all’interno delle abitazioni. In quest’ottica sono stati illustrati dall’architetto Filippo Caggiano i materiali naturali e le ricerche avviate negli ultimi anni per migliorarne la qualità e la sicurezza.

Il professor Stefano Capolongo si è soffermato sui rischi cancerogeni del random, sulle attività scientifiche e la ricerca di 100 nuovi materiali, meno pericolosi per la salute all’interno delle case. Durante il webinar è stato lanciato un sondaggio sul progetto salubre delle case e il 54% dichiara di voler capire il progetto e il 40% di utilizzare materiali sicuri.

Da tre lustri Fiera Bolzano ha lanciato il progetto casa sicure e come ha evidenziato il direttore di Fiera Bolzano, Thomas Mur, “grazie ad esperienze e contributi diversi, tra cui di esperti anche di Paesi europei, ad esempio da Germania e Scandinavia, abbiamo posto le basi per un futuro migliore nella costruzione delle abitazioni”.

E i tre relatori hanno confermato che nell’emergenza sanitaria, l’uomo e i suoi bisogni, anche clinici, devono essere messi al centro di una nuova cultura del costruire.

Il messaggio finale: “E’ necessaria un’evoluzione del modo di costruire che preveda lo scambio diretto fra professionalità, generando al tempo stesso maggiore consapevolezza sul tema e innescando la collaborazione necessaria fra progettisti e medici, al fine di realizzare ambienti salubri per chi li abita, oltre che confortevoli”. Il prossimo webinar di Klimahouse Connects è in calendario il 18 giugno.