Il 2020 salutato con fiaccolata dei maestri di sci, fuochi d’artificio e musica a Ponte di Legno

mercoledì, 1 gennaio 2020

Ponte di Legno – Grande spettacolo a Ponte di Legno (Brescia) nella notte di San Silvestro, con la tradizionale fiaccolata sulla pista Corno d’Aola-Valbione dei maestri di sci, lo spettacolo pirotecnico e la musica in piazza fino a notte fonda.

Tanti gli appuntamenti per salutare il vecchio anno e aspettare il 2020 a Ponte di Legno: musica in piazza già dal tardo pomeriggio di ieri. Alle 19 l’attenzione si è invece spostata alla partenza degli impianti di risalita per la tradizionale fiaccolata dei maestri di sci sulla pista Corno d’Aola-Valbione del comprensorio Pontedilegno-Tonale. Era presente Luigi Pelazza del popolare programma televisivo della Iene e al termine della fiaccolata lo spettacolo pirotecnico ha illuminato a giorno Ponte di Legno.

La festa è proseguita in serata in piazza XXVII Settembre e al Palazzetto dello Sport, dove il nuovo anno è stato accolto attraverso l’evento “SnowBirth Festival” con dj set e live music fino all’alba e special guest Cristian Marchi.

