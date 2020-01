I nove trentini convocati per gli Yog di Losanna

mercoledì, 8 gennaio 2020

Trento – Sono partiti da Milano alla volta della Svizzera i 44 convocati della Federazione Italiani Invernali che prenderanno parte alla 3^ edizione dei Giochi Olimpici Giovanili Invernali (YOG), previsti a Losanna (Svizzera) dal 9 al 22 gennaio 2020. Si tratta 23 uomini e 21 donne nati fra il 2002 e 2004, che gareggeranno in 10 diverse discipline, programmate in due settimane.

Risulta particolarmente nutrita anche la pattuglia di giovani sciatori trentini che è composta da ben 9 elementi, vale a dire Simone Mastrobattista e Silvia Campione per lo sci di fondo, Marilù Poluzzi per lo snowboard, Samuele Cheller e Jannes Debertolis per lo skicross, Giada Tomaselli per il salto speciale, Iacobo Bortolas, Stefano Radovan e Annika Sieff per la combinata nordica.

Il presidente del Comitato Trentino Fisi Tiziano Mellarini ha voluto mandare un messaggio di incitamento, soddisfatto per il numero di atleti che rappresentano la Federsci provinciale: “Pensare che un quinto dei partecipanti all’importante rassegna a cinque cerchi sia trentina è un motivo di orgoglio per il movimento che rappresento. E’ la testimonianza che il lavoro che abbiamo impostato come squadre agonistiche del Comitato, ma pure quello degli sci club sul territorio sta andando nella direzione giusta. Non posso che augurare il meglio possibili a questi ragazzi, con la speranza che possano essere della partita anche alle Olimpiadi senior del 2026”.

Prima di lasciare l’Italia, i ragazzi sono stati salutati e incoraggiati dal Presidente Flavio Roda. Per la prima volta nella storia, in un’evento sotto l’egida del Cio e quindi di valore olimpico, si gareggerà anche nello sci alpinismo, la disciplina emergente che aveva ottenuto il voto favorevole del board del movimento olimpico internazionale per divenire disciplina ufficiale dell’evento. Si affiancherà a sci alpino, sci di fondo, biathlon, snowboard, freestyle, bob, slittino, salto con gli sci e combinata nordica. Ecco i convocati:

SCI ALPINO: ABBRUZZESE MARCO CR AOC/ GS FIAMME ORO – ILLARIUZZI GIAN MARIA CR CLS/ GS FIAMME ORO – SARACCO EDOARDO CR AOC – BELFROND ANNETTE CR VA – CALABA ALICE CR VA – MATHIOU SOPHIE CS CARABINIERI

SCI DI FONDO: BARP ELIA CR VE/ GS FIAMME GIALLE – GARTNER ANDREA CR FVG/ GS FIAMME GIALLE – MASTROBATTISTA SIMONE CR TN / GS FIAMME GIALLE – DE MARTIN PINTER IRIS CR VE

COLA FRANCESCA CR AC – CAMPIONE SILVIA CR TN

BIATHLON: BARALE MARCO CR AOC – BETEMPS NICOLO’ CR VA – OBEREGGER DANIEL CS CARABINIERI – TUMLER PHILIPP CR AA – SCATTOLO SARA CR FVG – GIORDANO MARTINA CR AOC – ZINGERLE LINDA CS ESERCITO – TRABUCCHI MARTINA CR VA

SNOWBOARD: COLTURI NICCOLO’ CR AC – ABBATI LUCA CR CAE – FANTONI FEDERICA CR CAE -SAVOLDELLI MARIKA CR AC – POLUZZI MARILU’ CR TN

FREESTYLE: CHELLER SAMUELE CR TN – DEBERTOL JANNES CR TN

SLITTINO: GUFLER ALEX CR AA – PECCEI LUKAS CR AA – FALKENSTEINER NADIA CR AA – PUTZER KATHARINA CR AA

SALTO: GALIANI MATTIA CR AA – MORODER DANIEL CR AA – MALSINER JESSICA CR AA – TOMASELLI GIADA CR TN

COMBINATA NORDICA: BORTOLAS IACOPO CR TN – RADOVAN STEFANO CR TN – DEJORI DANIELA CR AA – SIEFF ANNIKA CR TN

SCI ALPINISMO: BALDINI ROCCO CR AC – TOMASONI LUCA CR AC – BERRA SILVIA CR AC – SANELLI ERIKA CR AC

BOB: FARINA MARCO CR AC