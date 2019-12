Hosteria Toblino: pranzo di Natale e cenone di Capodanno con tante specialità e delizie

venerdì, 20 dicembre 2019

Sarche di Calavino – Pranzo di Natale e cenone di San Silvestro con specialità trentine e cucina di alta qualità a Hosteria Toblino.

I due appuntamenti saranno preparati nei minimi particolari, valorizzando le delizie, dallo staff dello chef Sebastian Sertorelli e le prenotazioni stanno andando molto bene. “Abbiamo richieste superiori allo scorso anno sia per Natale che per il Capodanno”, spiega Franco Zanella, direttore di Hosteria Toblino.

Il pranzo di Natale è uno dei momenti più attesi delle feste. E se il tradizionale cenone di Capodanno è il momento dell’attesa, della sorpresa e del mistero, il pranzo del 25 dicembre è dedicato alla convivialità e al buon cibo.

In questi giorni che precedono le festività l’atmosfera a Hosteria Toblino è sempre più magica ed inebriante, con gioia, spensieratezza, dolci melodie, cesti e apertivi, piacevoli creazioni dello staff dello chef Sertorelli abbinati ai vini di Cantina Toblino. Il pranzo di Natale prenderà avvio alle 12.30.

Menù di Natale di Hosteria Toblino (clicca sulle immagini per ingrandirle)

“I menù che abbiamo preparato sia per il pranzo di Natale sia per la notte magica di San Silvestro - anticipa Franco Zanella (nella foto)- sono nel segno della tradizione, il tutto pensato per scaldare i cuori delle persone e far respirare a tutti la magia di queste due giornate”.

Per l’ultimo dell’anno Cantina & Hosteria Toblino hanno pensato a una serata all’insegna della convivialità per festeggiare insieme. Il 31 dicembre – con inizio alle 20.30 – si terrà il cenone con un menù ricco di sapori genuini, in abbinamento ai vini di Cantina Toblino. Allo scoccare della mezzanotte sarà servito un piatto di lenticchie e cotechino di allevatori trentini.

Menù cenone Hosteria Toblino

Per info e prenotazioni: Hosteria Toblino al numero 0461 561113 e via email hosteria@toblino.it