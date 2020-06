Garda Trentino, webinar “sicuri” per gli operatori del territorio: il calendario

lunedì, 1 giugno 2020

Riva del Garda – Webinar “sicuri” di Garda Trentino per gli operatori del territorio. L’Azienda di promozione turistica ha programmato sette nuovi webinar gratuiti dedicati ai protocolli di sicurezza definiti dalla Provincia Autonoma di Trento per le attività del settore ricettivo e commerciale (nella foto il presidente di Garda Trentino Spa Marco Benedetti e il direttore Oskar Schwazer).

Dopo il successo dei webinar organizzati durante la scorsa settimana – dedicati alle strategie di prodotto, al marketing digitale e ai social media – Garda Trentino S.p.A. ha intensificato l’offerta di formazione online per gli operatori del territorio, predisponendo sette nuovi appuntamenti previsti da mercoledì 3 a venerdì 5 giugno.

I webinar saranno dedicati ai protocolli di sicurezza definiti dalla PAT (Provincia Autonoma di Trento) per tutte le attività ricettive e commerciali presenti sul territorio, per permettere agli operatori di conoscere e adottare le misure necessarie per accogliere in totale sicurezza i turisti:

IL CALENDARIO

Mercoledì 3 Giugno – ore 9 : hotel, alberghi, garnì, B&B, cav residence, affittacamere e ostelli – Referente Luisa Visintainer

Mercoledì 3 Giugno – ore 11: appartamenti, alloggi ad uso turistico – Referente Roberta Gelmini

Mercoledì 3 Giugno – ore 14: campeggi, rifugi – Referente Luisa Visintainer

Mercoledì 3 Giugno – ore 16: agriturismi, agricampeggi – Referente Luisa Visintainer

Giovedì 4 Giugno – ore 14: outdoor, sport – Referente Stefania Oradini

Venerdì 5 Giugno – ore 9 : ristoranti e bar – Referente Luisa Visintainer

Venerdì 5 Giugno - ore 11: commercio, ingrosso e dettaglio – Referente Antonella Emanuelli

In vista della progressiva ripresa delle attività presenti sul territorio dell’Alto Garda da metà giugno e delle riaperture regionali e straniere dei prossimi giorni, questi webinar si aggiungono all’ampio ventaglio di strategie e strumenti messi a punto da Garda Trentino durante i mesi di lockdown – in collaborazione con le Associazioni di Categoria e le Apt territoriali – per una pronta e sicura ripartenza.

Tutti i webinar verranno gestiti sulla piattaforma di videoconference Zoom.

Per ulteriori informazioni sui singoli webinar e iscrizioni: contatta il numero 0464 554444.