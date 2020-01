Expo Riva Schuh e Gardabags, le nuove collezioni conquistano gli operatori

lunedì, 13 gennaio 2020

Riva del Garda – Terza giornata di Expo Riva Schuh e Gardabags con migliaia di operatori italiani e stranieri che hanno raggiunto Riva del Garda (Trento) per scoprire le novità a livello internazionale della collezioni primavera-estate. Sono 1.310 – 266 italiani e 1.044 stranieri – gli espositori, i marchi e le ditte rappresentate della 93esima Expo Riva Schuh, manifestazione internazionale di riferimento per la calzatura di volume in programma fino a domani (martedì 14 gennaio) e con 78 aziende espositrici – 36 italiane e 42 straniere - a Gardabags (nella foto credit Jacopo Salvi).

Come anticipato dal presidente di Riva del Garda Fierecongressi, Roberto Pellegrini e dalla responsabile Area Fiera, Carla Costa, nel contesto delle due manifestazioni sono stati organizzati dei momenti formativi: ieri Enrico Cietta, CEO Diomedea, ha analizzato il tema “La gestione dello stock come leva competitiva” con un approfondimento su acquisto e tecnologie al servizio del processo di vendita e un secondo appuntamento è stato “Vision Lab by Arsutoria” con Carlo Sorrenti, product manager e consulente in ricerca e sviluppo, specializzato nei materiali per il settore luxury. Co-fondatore e C.E.O. della società DOMINO EGO, attiva a Malta. Matteo Pasca, direttore responsabile del Gruppo Edizioni AF, ha introdotto i momenti formativi.

Oggi, lunedì 13 gennaio – alle 15, è in calendario un altro appuntamento con “Autoctonie”, filiera di tradizione e innovazione”, a cura della professoressa Rita Annecchini, Direttrice NAMI – Nuova Accademia Moda Italiana e Consigliere Sistema Moda Confindustria Chieti Pescara.

Grande interesse anche per le due serate evento dedicata alla musica di Abba e Queen dal titolo “Shoes, Bags and Music”.

Info: www.exporivaschuh.it