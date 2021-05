Da Brunico ad Arco, percorso e nuove date del Tour Transalp

sabato, 8 maggio 2021

Arco – La corsa europea più popolare per i cicloamatori sulle Alpi posticipata di due mesi: a incidere soprattutto le prospettive insicure sul lockdown possibile anche per la prossima estate in Italia. Gli organizzatori hanno deciso di ri-programmare la 18a edizione del Tour Transalp dal 26 settembre al 2 ottobre. Tutte le prenotazioni effettuate in precedenza rimarranno valide con oltre 1000 partecipanti da 30 diversi Paesi.

Il percorso del TOUR Transalp 2021 rimane invariato: per la prima volta partenza da Brunico e finale ad Arco dopo 781 km percorsi, 17.790 metri di dislivello e 18 passi da scalare.

In sequenza le località di tappa saranno Brunico, San Vigilio, San Martino di Castrozza, Possagno, Asolo, Lacarone, Caldaro e Arco.

News e iscrizioni: https://tour-transalp.de/en/