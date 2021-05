Borno, il ritorno della San Fermo Trail: iscrizioni, programma e percorso

venerdì, 14 maggio 2021

Borno – San Fermo Trail, dopo un anno sabbatico causa Covid, domenica 22 agosto sull’Altopiano del Sole torna la bella corsa in montagna griffata Evolution Team. Per l’occasione i ragazzi di Valentina Pezzotti hanno in programma due importanti novità per la vigilia della gara: una Yankee Run (competizione a inseguimento tra le vie del centro proposta in collaborazione con Fly-Up di Mario Poletti) e una prova in salita e discesa dal Pizzo Camino per fissare un tempo di riferimento (in questo caso a gareggiare sarà un solo atleta appositamente invitato dal comitato organizzatore).

Domani, sabato 15 apriranno le iscrizioni e sarà “caccia al pettorale” visto che, per motivi logistici legati al momento che stiamo vivendo, il comitato organizzatore ha fissato un tetto massimo di 300 concorrenti. L’evento, come sempre, sarà supportato da Faletti Store e avrà come partner Tecnici Scott & Tornado.

PERCORSO CHE PIACE, NON SI CAMBIA

Quella di Borno è una vera e propria gara di corsa in montagna ideale per i neofiti del trail running, ma anche per veri e propri agonisti che vogliono testare gambe e condizione su un percorso vario e mai banale. Da affrontare vi sono 18 chilometri con 1.261 m di dislivello positivo. Dalla suggestiva piazza di Borno (883 mslm) si sale fino a raggiungere il rifugio San Fermo (1868 mslm). Da qui parte un traverso tecnico e panoramico (Sentiero Alto) di circa 4 km che porterà gli atleti ai 1921 m del monte Arano. Dal GPM comincia la discesa che porta al rifugio Laeng (1769 mslm) nella conca di Varicla e che poi tocca il suggestivo lago Lova prima di piombare sul pittoresco traguardo di Borno.

UN EVENTO SEMPRE PIU’ GREEN:

La San Fermo Trail rientra nel circuito “Valle dei Segni Mountain Cup”, promosso dalla Comunità montana di Vallecamonica per valorizzare il territorio e promuovere la corsa in montagna. L’Evolution Team, seguendo e condividendo le direttive fornite dalla locale amministrazione comunale sta lavorando per un’altra edizione “plastic free” bandendo bicchieri e materiali in plastica che saranno sostituiti con prodotti compostabili.

Proprio nell’ottica di promuovere e preservare il territorio, da quest’anno la gara sposerà la campagna “io non getto i miei rifiuti” promossa dalla rivista Spirito Trail.

Per maggiori informazioni e iscrizioni: www.sanfermotrail.it

LA GARA IN PILLOLE

Distanza: 18,26 Km

Dislivello: 1.261 m

Altitudine minima: 883.8 mslm

Altitudine massima: 1921.6 mslm

Record maschile: Henri Aymonod di 1h29’16”

Record femminile: Elisa Sortini 1h49’40”