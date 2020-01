Bormio: all’alberghiero Alberti la festa post gare di Coppa del Mondo

lunedì, 13 gennaio 2020

Bormio – Serata di festa a Bormio, dove la FISI ha organizzato una cena per ringraziare i tantissimi volontari che hanno lavorato alla recente edizione delle gare di Coppa del mondo di sci alpino. L’evento si è svolto presso l’Istituto d’istruzione superiore “Alberti”, il direttore dell’istituto Bruno Spechenhauser, ha ricevuto la targa del Centenario federale come segno dell’apprezzamento per il lavoro di allievi e professori – che hanno altresì ricevuto attestati di partecipazione personalizzati – durante il week-end di Coppa.

Massimo Rinaldi, per l’occasione supervisore della tappa di Coppa del mondo, ha ringraziato tutti coloro che hanno prestato il proprio imegno “per un successo che deve proseguire nelle prossime edizioni e arrivare con pieno merito fino all’appuntamento con l’Olimpiade italiana del 2026″.

Presente anche il sindaco, Roberto Volpato e i rappresentanti delle associazioni del territorio. “Ringrazio la FISI – ha detto Volpato – perché ha permesso all’Alta Valle di proporre un grande evento sportivo collaborando al meglio con le tante risorse locali. Ora bisogna proseguire su questa strada”.