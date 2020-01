Bienno, 75esimo anniversario e cerimonia in ricordo di Luigi Ercoli

lunedì, 13 gennaio 2020

Bienno – Mercoledì 15 gennaio sarà ricordato il 75esimo anniversario della morte di Luigi Ercoli. L’Associazione Fiamme Verdi, l’ANPI e l’ANEI di Vallecamonica con il patrocinio del Comune di Bienno e l’immancabile collaborazione del Gruppo Alpini e della parrocchia hanno organizzato una cerimonia in ricordo di Luigi Ercoli.

Appena diplomato aveva aperto uno studio tecnico, Luigi Ercoli la cui attività s’interruppe dopo l’8 settembre 1943. Già impegnato nell’Azione Cattolica, il giovane geometra fu tra i promotori della Resistenza in Val Camonica. Dopo aver cominciato con l’organizzare il passaggio in Svizzera di ex prigionieri alleati e di ebrei, Ercoli assunse il comando della Brigata Fiamme Verdi “Tito Speri”, operante nella zona di Monte Bazena. Trasferitosi a Brescia su disposizione del Comando divisionale, Ercoli divenne responsabile del servizio di informazioni e dell’intendenza della Divisione, curando la diffusione del giornale clandestino Il ribelle.

Catturato nella casa del professor Costantino Coccoli, Luigi Ercoli fu rinchiuso dalle SS nelle carceri giudiziarie di Brescia. Era il 30 settembre 1944. Per quasi due mesi, il giovane comandante partigiano fu sottoposto ad estenuanti interrogatori e ad atroci torture, senza che i nazifascisti riuscissero a strappargli notizie sulle formazioni partigiane operanti nelle vallate bresciane e della Bergamasca. Quando, il 21 novembre, Ercoli fu tradotto nel campo di concentramento di Bolzano era, fisicamente, in condizioni pietose. Deportato nel lager di Mauthausen e di qui in quello di Melk, vi morì di fame e di freddo.

Mercoledì 15 dicembre, alle 20, presso la chiesa Santa Maria di Bienno sarà celebrata da monsignor Tino Clementi, cappellano delle Fiamme Verdi, sarà celebrata una Santa Messa.

Inoltre – in collaborazione con l’istituto scolastico – dall’11 al 26 aprile sarà allestita la mostra “Bienno: uomini e luoghi della resistenza”, con le opere delle classi III del plesso scolastico di Bienno e Berzo Inferiore, a Palazzo Simoni Fe’ di Bienno.