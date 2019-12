Arco, incontro in municipio e il bilancio 2019 Caritas

lunedì, 23 dicembre 2019

Arco – Antivigilia di Natale in municipio, con il consueto incontro tra il Centro di ascolto e solidarietà di Caritas, presenti il coordinatore Romano Turrini e Italo Santuliana, e l’Amministrazione comunale, con in testa il sindaco Alessandro Betta e l’assessora alle politiche della socialità Silvia Girelli, per tracciare il bilancio 2019.

I pacchi spesa consegnati sono stati quest’anno 665, 311 le consegne di mobilio e 124 le borse di vestiario. Gli interventi che hanno richiesto il pagamento di somme (ad esempio arretrati di affitto o bollette) sono stati 381, per un totale di poco più di 69 mila e 500 euro. L’emergenza rimane legata alle bollette arretrate, a volte anche solo poche decine di euro ma che alcune famiglie non sono in grado di pagare, alle quali Caritas ha destinato nel 2019 (a tutto novembre) oltre 20 mila euro. Per quanto riguarda l’andamento generale, sono diminuite le persone e le famiglie che hanno chiesto aiuto (anche perché molti si sono trasferiti altrove) ma è aumentata la gravità delle situazioni. Il Centro è riuscito anche quest’anno a soddisfare tutte le richieste, in qualche caso chiedendo un contributo anche al richiedente, per una doverosa azione di corresponsabilizzazione. Molti interventi sono stati compiuti su segnalazione dei servizi sociali, con i quali è in atto un rapporto di stretta collaborazione.

“Il problema più grave sono gli affitti -ha spiegato Romano Turrini- perché si tratta di costi alti e perché spesso le persone si rivolgono a noi quando già è un po’ che non ce la fanno a pagare, quindi gli arretrati sono cifre importanti, e magari hanno ricevuto lo sfratto o dei procedimenti amministrativi, e tutto diventa molto più difficile. Permane la carenza di strutture che possano fornire risposte immediate a situazioni di grave emergenza abitativa, complicata dal fatto che molti sfratti di ITEA dopo sette anni non concedono più proroghe. Si crede generalmente che si tratti di stranieri, ma il nostro Centro assiste per oltre il 60 per cento italiani, i quali tra l’altro hanno una particolare ritrosia a chiedere aiuto, il che finisce per complicare i problemi. Quello che diciamo sempre e che vorremmo fosse chiaro è che Caritas si rivolge a tutte le persone in difficoltà, e che appena ci si rende conto di avere bisogno è bene venire a parlare”.

Il bilancio del Cedas di Arco al 30 novembre è il seguente: le entrate sono venute da offerte di privati e associazioni per 22.187 euro, dal Comune di Arco per 18.600 euro, dal Comune di Dro per 3000 euro, dalla Cassa Rurale Alto Garda per 13 mila euro, dal rimborso degli anticipi degli utenti per 6645 euro e dal contributo degli utenti sulle bollette per 778 euro. Le principali voci di uscita sono per aiutare a pagare le bollette (20.143 euro), i buoni mensa e la mensa dell’asilo (4247 euro), gli affitti e le spese condominiali (5625 euro), i pannolini e il latte per l’infanzia (2706 euro), i ticket della sanità (999 euro), i contributi per i viaggi (3443 euro), l’integrazione dei pacchi spesa (1598 euro), anticipi e prestiti (5560 euro), contributi vari (6898 euro) e spese bancarie (144 euro). Inoltre, 17.195 euro sono andati alle iniziative concordate a livello di Comunità di Valle dal Tavolo della solidarietà.

“La prima attività del Centro di ascolto e solidarietà è parlare con le persone, così da capire la natura dei problemi e da trovare assieme la soluzione migliore. Spesso, infatti, i problemi sono amplificati dalla mancata conoscenza degli strumenti di sostegno, dalla poca dimestichezza con la burocrazia e anche dalla poca capacità di gestione delle risorse. Per questo nel corso del 2020 sarà organizzato un corso di formazione per i nostri volontari, sia per ribadire le finalità pastorali sia per formare i nuovi arrivati, con particolare riferimento proprio alla modalità dell’ascolto, che necessita di particolare attenzione e sensibilità”.

Nel 2019 il Cedas, su richiesta dell’Amministrazione comunale, ha raccolto offerte da destinare a singole iniziative: il funerale del piccolo Mario e il terremoto in Albania.

Si ricorda che eventuali offerte vanno fatte sul conto corrente del Centro di ascolto e solidarietà di Arco presso la Cassa Rurale Alto Garda, IBAN IT84B0801634310000000051478.