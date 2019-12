Aperitivi e cesti prenatalizi a Hosteria Toblino, Zanella: “Puntiamo su prodotti e cucina trentina”

mercoledì, 18 dicembre 2019

Sarche di Calavino (A. Pa.) – Grandi eventi prenatalizi a Hosteria Toblino, in località Sarche di Calavino (Trento): aperitivi, cucina di ottima qualità e cesti con prodotti enogastronomici, legati alla Valle dei Laghi e al territorio trentino. Un connubio perfetto tra specialità e creatività: questo è in sintesi Hosteria Toblino, tempio dell’enogastronomia trentina interamente consacrato alla convivialità e al benessere, in grado di reinterpretare uno stile rustico in chiave moderna.

“Nessun aspetto è lasciato al caso - spiega Franco Zanella (nella foto a lato), direttore di Hosteria Toblino -. La cura in cucina ed in sala è assoluta. Come in ogni osteria che si rispetti, oltre al menù stagionale, vengono avanzate ogni giorno proposte diverse in abbinamento ai vini di Cantina Toblino e organizzati eventi particolari come in questo periodo prenatalizio”.

Negli scorsi giorni si è svolto un evento con la collaborazione tra Hosteria Toblino e Trota Oro: i clienti di Hosteria Toblino hanno degustato stucchini a base di pesce abbinati a vini di Cantina Toblino.

Il secondo appuntamento è in calendario venerdì 20 dicembre – dalle 11 alle 14 – con aperitivi da favola a base di Finger Food, formaggi, mostarde e confetture abbinati a vini Cavic. L’aperitivo di venerdì prossimo è sempre nel segno del territorio, in particolare del Bleggio e della Valle dei Laghi.

“Gli eventi prenatalizi – prosegue Franco Zanella – sono importanti per far conoscere i prodotti del nostro territorio, che sono di altissima qualità: inoltre chi assaggia ha la possibilità di trovare quei prodotti nei cesti che sono stati confezioni e che possono essere acquistati per i regali natalizi”.

Occasione unica per un omaggio natalizio speciale. Hosteria Toblino è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 22.